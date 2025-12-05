尪死留4棟房「沒生小孩」…妻好怕大姑們搶！最終結果曝

沒生小孩，先生走了，遺產竟然要和小叔分，近來引發不少討論，有人更倡議應該修法刪除兄弟姐妹特留分規定。資深地政士表示，實務上，太太碰到這種事，由於和先生的兄弟姐妹不熟，往往憂心忡忡，坐立難安。

最近就有兩個例子，正業地政士事務所所長鄭文在表示，北市一位女子，先生日前過世，留下四間房子和其他財產，估計遺產金額上億元。

由於和先生沒生小孩，公婆也早已離世，依民法繼承順位規定，先生留下的財產，除了她，先生的兩位姐姐，也就是大姑，也有繼承權。

「到底該怎麼跟兩位大姑說？」由於和大姑們沒有血緣，往來也不密切，不曉得兩位姑姑想法，女子忐忑不安，不知如何是好，求助地政士幫忙處理遺產繼承事宜，

鄭文在表示，通常太太會覺得委屈，為什麼先生的遺產要和「別人」分，但沒有小孩，依法律規定就是如此。

而碰到這種情況，做法很簡單，就是先以個人名義，辦理遺產稅的申報，等取得遺產稅繳清證明書後，所有的遺產將會在證明書上出現，這時有了依據，再來談論遺產分配的分式，比較容易。

至於申報遺產稅，繼承系統表裡面必須檢附合法繼承人的戶籍謄本，包括往生父母親除戶謄本，兩位大姑的戶籍謄本，既沒有連絡兩位大姑，又如何取得戶籍謄本？

鄭文在表示，這不用擔心，依法因為兩位大姑是利害關係人，只要檢附國稅局核發的被繼承人遺產清冊，就可以代位申請戶籍謄本，無需二人提供。

透過戶政事務所申請，事務所很快取得全體繼承人的戶籍謄本，也完成了繼承系統表的製作，向國稅局提出申請後，取得遺產稅繳款書並繳稅後，順利取得國稅局核發的遺產稅繳清證明書，所有的遺產明細都在證明書上。

拿了這份遺產明細，女子開始和大姑連絡、討論有關繼承的細節，由於有具體的遺產項目，而且遺產稅都處理好了，兩位姑姑認為女子誠意十足，只要求分配當時弟弟繼承自父母親房屋中2戶的其中1戶，由兩位姊姊各登記二分之一，其他遺產由女子取得，女子高興接受。

鄭文在表示，女子原本以為如此龐大遺產，一定很難搞定，但實際上，遺產分割過程中，沒有激情的爭吵，更沒有刀光劍影，一切都在和諧中完成。

另外一個個案，也是弟弟先往生，已婚沒有子嗣，父母皆已離世，繼承人也是配偶和兩個姐姐，因為弟弟開公司，兩位姐姐不清楚弟弟是否有未償債務，最後，姐姐選擇不繼承遺產，直接向法院辦理拋棄繼承權。

為此，在世的配偶成了唯一的繼承人，繼承所有的遺產，當然也包括被繼承人的所有債務。配偶在兩位姐姐辦理拋棄繼承權時，各給了一筆不小的金額，不致於白蓋章，故事的結局也是圓滿落幕。

鄭文在表示，不婚不生，衍生了許多兄弟姐妹間的繼承故事，上述案例，先生走了，遺產登記完了，太太和兩位大姑是否還是親戚？是否還會連絡？少了血親這層關係，類似遺產案件真的要小心處理。