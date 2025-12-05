外送專法過頭關 增薪資保障

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院衛環委員會昨（4）日初審通過外送專法勞動部長洪申翰說明，原先草案與交通部訂定的運價連動，對短單外送員較為不公，初審條文通過每筆訂單「保底45元」機制，且每年將依最低工資時薪調幅公告調整。

勞動部提的院版外送專法草案，原先規定交通主管機關應依公路法規核定基本運價，外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於依前項基本運價所計算的運費，且每筆訂單外送服務期間換算的每小時基本報酬，不得低於最低工資法所定每小時最低工資1.25倍。

若收費上限訂得較高，外送員報酬雖提高，但其成本會轉嫁給消費者，其負擔將變高；若上限較低，消費者需負擔的外送費用將較低，但外送員報酬也會較低。

經過研議，據統計平均每筆訂單完成時間約為10至12分鐘，如以「最低工資法」所定每小時最低工資的1.25倍計，則每分鐘約為4.1元，換算基本報酬約為41至48元。因此，初審外送專法條文通過，明定每筆訂單保障金額為45元。

專法 勞動部

