9-10月發票開出11張千萬獎

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

賦稅署昨（4）日公布9-10月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎共開出11張，200萬元特獎共18張，其中嘉義市有民眾繳電費550元，就幸運中千萬。

這次的千萬得主中，多數仍為食品或是飲品發票、且多為便利商店，最低花費是在高雄三民區麥當勞購買飲料，僅花38元，另包括在台北信義區松仁路統一超商開出64元飲品發票、台北中正區南昌路全聯開出85元飲品發票等，消費金額都低於100元；最特別的是嘉義市有民眾因繳550元電費，就幸運中得千萬。

200萬元獎項中，最低花費金額有兩筆，且皆為30元停車費，分別是在台南三井outlet、高雄前鎮區停車場。

今年9-10月期發票中獎號碼已於11月25日開獎，領獎期間為今年12月6日至明年3月5日。

統一超商 電費 台北

