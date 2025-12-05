配偶互贈土地 可暫免土增稅

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

配偶相互贈與土地，依規定可申請不課土增稅。不過彰化縣地方稅務局提醒，這只是「暫時」不課稅，並非免稅，實質上，若之後將這筆土地移轉給第三人時，將合併夫妻持有期間全部的漲價總數額來課徵土增稅，稅額可能大增，未必划算。

依《土地稅法》規定，配偶間相互贈與土地可申請不課土增稅，但再次出售、移轉第三人時，就以土地第一次贈與前的原規定地價，或前次移轉現值為原地價，來計算漲價總數額。

官員解釋，由於土增稅採累進稅率，一般稅率為20％至40％，而公告現值通常每年調漲，累積的結果可能會使漲價倍數增加，導致必須適用較高稅率，未必划算，納稅人可依自身狀況斟酌考量，決定贈與配偶時是否要申請暫時不課土增稅。

稅務局提醒，夫妻贈與土地是否選擇課徵土增稅，仍應評估該筆土地未來漲價空間及移轉時機，以選擇最有利申報方式。

除了土增稅外，不動產贈與案件還會涉及贈與稅、契稅等議題，同樣必須關注。其中贈與稅相對單純，依遺贈稅法規定，配偶間相互贈與財產，不計入贈與總額，但如果所贈與的財產為不動產或股票，依規定贈與人應檢附不計入贈與總額證明書，供地政機關或股票發行公司辦理移轉登記，因此雖然免稅，但贈與人仍應辦理贈與稅申報。

另外若配偶短時間內死亡，依規定，死亡前兩年贈與另一半的財產，應視為遺產，應併入遺產總額課徵遺產稅

最後則是契稅，是許多民眾往往會忽略的稅目，官員表示，契稅條例中規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權，都應申報繳納契稅，並未排除配偶，因此只要符合課徵範圍，無論是配偶間或父母與子女間的房屋移轉，都要報繳契稅。

