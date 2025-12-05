電動車免牌照稅 將延五年

電動車免徵使用牌照稅將於今年底落日，立法院財委會昨（4）日初審通過《使用牌照稅法》部分條文修正草案，朝野立委對落日期限拉長至2030年底有共識，但對於免稅範圍是否納入油電車、中央是否彌補地方稅損未達共識，這部分仍待朝野協商。

行政院會日前通過「使用牌照稅法」修正案，將電動車免稅落日期限延長五年至2030年12月31日。財委會昨日審查使用牌照稅法，財政部表示，過去四年因電動車免徵牌照稅的稅收損失共90多億元，平均一年約22、23億元。

針對「落日期限延長五年」，朝野立委都有共識。但因使用牌照稅為地方稅，有縣市政府呼籲中央應補助減稅造成的稅損，部分國民黨立委提案，應依財政紀律法與財劃法，要求中央對減少稅收，應另外指定相對收入為地方替代財源，也就是，因免徵牌照稅而造成地方稅損，應由中央彌補。

但民進黨立委認為，電動車免徵牌照稅是延續性政策，過去並未影響地方財政，現也因財劃法修法後，地方政府多出許多財源，近年更有財政賸餘。經過討論，仍對於是否由中央彌補地方稅損未達共識。

國民黨立委林思銘提案，盼擴大納入純電行程測試值達80公里以上的油電車為免徵牌照稅範圍。他指出，油電車亦有助推進減碳、產業轉型，且今年截至9月，累積新車僅1,117輛，僅占新車市售比0.43%，不會造成明顯稅損。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示，目前針對運具電動化、無碳化皆以電動車為主要項目，未涵蓋油電車，再加上國內整車業者目前沒有投入生產可單純以電力驅動行駛80公里以上的油電車，若納入補助範圍將是進口車受惠。

另外立法院先前三讀通過修法，將「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護管理經費」，外界認為，這是為未來電動車也要繳納汽燃費而鋪路。據交通部先前推估，針對電動車，預計要到2030年才會開始徵收。

對於未來電動車的費率要如何計算，交通部昨日表示，相關公式已交由運研所研議，確認後會再會向社會說明。