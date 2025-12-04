快訊

買房幾年出售最有利？撐5年平均賺443萬元 用這招賺735萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影

買了房子幾年再賣最有利？根據財政部個人房地合一稅繳稅資料顯示，今年上半年最多人繳納的是20%房地合一稅，也就是持有5年以上，平均繳納房地合一稅88.7萬，換算屋主平均獲利達443萬元。

另觀察上半年繳納45%稅率的屋主，也就是持有不到兩年就賣，平均稅金約61.1萬元，反推平均獲利約135.8萬元，持有2~5年，稅率35%的屋主平均稅金87.3萬元，推估獲利約249.6萬元。

賺最多的，則是採取自住持有並設籍滿6年方式，稅率僅10%、平均繳稅33.5萬元，若計入400萬元免稅額度，獲利推估多達735萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅制有設計持有時間不同稅率，若不動產價格保持平穩對於市場供需影響就不大。

但遇到房地產價格上漲時，屋主可能預期持有滿5年再出售，稅金比較少，就可能導致流通物件變少，扭曲市場供需結構。這波持有滿5年的屋主，充分參與不動產的價格上漲，因此統計發現持有滿5年的出售多獲利也多。

曾敬德表示，今年房市進入盤整期間，房價也趨於平穩，部分區域看到些微房價回檔，由於房價上漲過後房地合一稅相對可觀，國稅局也宣導多次報稅違規的狀況，民眾節稅應遵循規定。

另外，想要利用400萬免稅額度的民眾，要留意相關要件，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並實際居住於該房屋連續滿6年，現在增值很可觀，國稅局多會留意是否符合節稅優惠的條件。

