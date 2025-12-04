財部：統一發票特別獎 已創造925名千萬富翁

根據財政部賦稅署統計，自民國100年統一發票每期開出特別獎（新台幣1000萬元），截至114年7、8月期累計88期，可兌領特別獎的中獎發票共有1222張，已兌領925張，創造925名千萬富翁。

財政部賦稅署提醒，9、10月期統一發票獎金1000萬元特別獎中獎號碼已於11月25日開出，特別獎中獎發票有11張，領獎期間為12月6日至明年3月5日，連同7、8月期仍在領獎期限（明年1月5日）內尚未兌領的2張特別獎中獎發票，合計有13個特別獎等待中獎民眾領取。

財政部賦稅署表示，9、10月期統一發票已於11月25日開獎，特別獎中獎號碼為25834483。經統計，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主計有101名，獎金合計超過1億7280萬元，對中其他獎項的獎金達33億89萬餘元。101名中獎得主中，有80人使用載具儲存雲端發票，包括手機條碼、會員載具等種類。

財政部賦稅署補充，為避免錯失領獎先機，民眾可下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過兌獎APP將各式載具完成歸戶，並至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，中獎時可直接使用兌獎APP即時領獎，不會漏接獎金。