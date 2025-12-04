持有愈久賺愈多！景氣大多頭 這類屋主上半年平均獲利達443萬元

根據今年上半年個人房地合一稅繳稅資料顯示，上半年最多人繳納的房地合一稅率是20%，平均繳納20%房地合一稅金額約88.7萬元，換算每位屋主平均獲利高達443.6萬元，顯示這波景氣大多頭，對於持有超過五年的屋主，資產價格都出現明顯增值。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅制依照持有時間長短、課不同程度的稅率，持有兩年就轉手、課獲利45%，持有三到四年課稅35%，持有五年以上稅率為20%，若不動產價格保持平穩對市場供需影響不大，但若遇到房地產景氣好、價格上漲時，且屋主可能預期持有滿五年再出售，稅率、繳稅金額就比較少。

曾敬德指出，房市景氣好時，屋主惜售，就可能導致流通物件變少，扭曲市場供需結構，房屋增值空間就可能愈大。而這波持有滿五年，反而充分參與不動產的價格上漲，因此統計發現持有滿5年的出售多獲利也多。

統計顯示，今年上半年房地合一稅繳納45%的屋主，平均稅金約61.1萬元，反推單件獲利約135.8萬元；繳稅35%的屋主平均稅金87.3萬元，推估獲利約249.6萬元。

繳納20%的屋主平均稅金88.7萬元，推估獲利443.6萬元；繳納10%的屋主平均繳稅33.5萬元，若計入400萬元的免稅額度，則獲利推估735萬元。

曾敬德表示，今年房市進入盤整期間，房價也趨於平穩，部分區域看到些微的房價回檔，由於房價上漲過後房地合一稅相對可觀，國稅局也宣導多次報稅違規的狀況。

曾敬德建議，民眾節稅都要遵循規定，想要利用持有六年、400萬元免稅額度的民眾，也要留意相關要件，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記，且需確認戶籍登記持有並居住於該房屋連續滿六年的條件，畢竟現在房屋增值獲利相對過去可觀許多，國稅局也會留意是否符合自住節稅的優惠條件。