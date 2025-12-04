上半年房地合一稅20%屋主 平均繳稅88.7萬元

根據上半年個人房地合一稅繳稅資料顯示，最多人繳納20%的房地合一稅，平均繳納房地合一稅88.7萬元，換算下來，屋主平均獲利高達443.6萬元，顯示這波景氣大多頭，對於持有超過5年的屋主來說，資產價格都出現明顯增值。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅制針對持有時間設計不同稅率，若不動產價格保持平穩，對於市場供需影響就不大，但遇到房地產價格上漲時，屋主預期持有滿5年再出售，稅金比較少，就可能導致流通物件變少，扭曲市場供需結構，這波持有滿5年，反而充分參與不動產價格上漲，統計發現持有滿5年的出售多、獲利也多。

統計顯示，上半年房地合一稅繳納45%的屋主，平均稅金約61.1萬元，反推單件獲利約135.8萬元，35%的屋主平均稅金87.3萬元，推估獲利約249.6萬元，繳納20%的屋主，平均稅金88.7萬元，推估獲利443.6萬元，繳納10%的屋主平均繳稅33.5萬元，若計入400萬元的免稅額度，則獲利推估735萬元。

曾敬德指出，今年房市進入盤整期間，房價也趨於平穩，部分區域看到些微的房價回檔，由於房價上漲過後房地合一稅相對可觀，國稅局也宣導多次報稅違規的狀況，建議民眾節稅都要遵循規定，想要利用400萬免稅額度的民眾，也要留意相關要件，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年，除了戶籍要登記連續滿6年外，還要符合實際居住於該房屋的規定，畢竟現在增值實在是很可觀，國稅局也會留意是否符合節稅優惠條件。