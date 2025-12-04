快訊

電動車衝破百萬輛、稅收單年恐短收36億 政府研擬新費率明年底出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院財政委員會4日初審通過使用牌照稅法部分條文修正草案，朝野立委對延長電動車減免使用牌照稅年限至2030年底有共識，全案交朝野協商。圖／本報系資料照片
立法院財政委員會4日初審通過使用牌照稅法部分條文修正草案，朝野立委對延長電動車減免使用牌照稅年限至2030年底有共識，全案交朝野協商。圖／本報系資料照片

立法院財政委員會4日初審通過使用牌照稅法部分條文修正草案，朝野立委對延長電動車減免使用牌照稅年限至2030年底有共識，全案交朝野協商。不過日前針對立法院也已三讀通過將「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護管理經費」，等同為未來電動車繳交「汽燃費」超前部署，對此，交通部次長陳彥伯今日表示，對於未來電動車的費率要如何計算，相關公式已經在交由運研所研議，預計明年底就會公布。

公路法修正案2日三讀條文將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」。外界認為這意味著未來電動車也將開始徵收相關費用，不過目前交通部研議2030年才會開始徵收。

據統計，年截至10月底，電動汽車多達11萬8,000多輛、電動機車79萬7,000輛，預計2030年電動汽車將達51萬輛、電動機車240萬輛，交通部表示，屆時將針對電動車開徵公路使用養護安全管理費。

根據交通部推估淨零轉型政策下電動汽機車目標數量下，預計至2030年時，相較於2023年的汽車燃料使用費費收將減少約36億元。

至於電動車的徵收公式為何，陳彥博表示，2日公路法已修正，將「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護管理經費」，象徵所有使用道路的車輛皆須為道路養護負擔費用。若仍依原制度至 2030 年免徵電動車費用，將造成約36億元缺口，影響中央與地方道路養護。至於未來電動車的費率如何計算，目前由運研所進行研究，預計年底提出成果，屆時會向社會說明。

電動車 交通部 電動機車

