快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

手足特留分存廢 明年修法

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
手足特留分存廢，掀起多方論戰。示意圖。聯合報系資料照
手足特留分存廢，掀起多方論戰。示意圖。聯合報系資料照

手足特留分存廢，掀起多方論戰。法務部長鄭銘謙昨（3）日表示，兄弟姊妹特留分應不應該保留，法界見解不一，法務部已委外研究，年底前報告會出爐，預計明年初啟動修法，也會參考日本、南韓等國際作法。

現行規定，配偶與兄弟姊妹應繼分各為二分之一，兄弟姊妹特留分為應繼分三分之一，隨社會高齡少子化，單身者比率增加，愈來愈多民眾希望改革「特留分」制度。有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲刪除民法兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由，原因是社會時代變遷下，成年手足多已經濟獨立，卻僅因血緣而獲得財產分配權，引發爭端。

立法院司法法制委員會昨日邀請鄭銘謙專題報告「民法繼承編特留分制度之檢討」，並備質詢。鄭銘謙表示，「特留分制度」是為保護法定繼承人，而對被繼承人遺囑自由加以限制，立法目的是將遺產一部分保留給近親家族，保障其生活必要，有其社會政策考量。

事實上，法務部曾於2016年提出修法，降低現有特留分比率，當時各界對於代位繼承、降低特留分比率、兄弟姊妹之法定繼承人地位及其特留分，都有不同意見，該草案因該屆立委任期屆期不續審，而未完成審議。

近期民間倡議「刪除兄弟姊妹特留分」，受到高度關注，有民眾舉例，陳先生、陳太太膝下無子，夫妻每一分財產都是兩人這些年來辛苦打拚，當先生早逝，希望將財產留給太太養老，卻因手足特留分，多年未聯絡的小叔、小姑都能分一杯羹，難免令人覺得不公平。

鄭銘謙坦言，確實有一定比率民意認為民法「兄弟姊妹特留分」規定有修正必要，但同時，也有部分主張維持現有制度，法界看法也不盡相同。法務部曾收到陳情，有民眾的弟弟因病失去意識，然而弟媳對弟弟置之不理，實際上是由兄弟姊妹輪流照顧，這種情況下，給予兄弟姊妹特留分並無不妥，且可使兄弟姊妹間仍存有互相照顧之保障。

鄭銘謙提到，因應高齡化及少子化趨勢，並考量近年社會及家庭環境變動，法務部已於今年4月委請學者進行民法繼承編檢討修正研究，研究成果報告預計於今年12月底前提出。

他表示，法務部已蒐集相關外國立法例，將參酌委託研究案之研究成果報告建議，併同檢視2016年草案的合宜性，邀集學者專家召開民法繼承編的研修會議，衡酌各方利益及檢視相關配套，預計於2026年初啟動修法程序。

特留分 少子化 公共政策

延伸閱讀

檢討修正民法繼承編特留分規定 法務部、司法院支持

兄弟姊妹特留分規定 鄭銘謙：研議修法

特留分刪除要配套 綠委：應檢討繼承規定

單身者遺產不想分兄弟姐妹 「特留分」2026啟動修法

相關新聞

手足特留分存廢 明年修法

手足特留分存廢，掀起多方論戰。法務部長鄭銘謙昨（3）日表示，兄弟姊妹特留分應不應該保留，法界見解不一，法務部已委外研究，...

手足特留分…韓認定違憲 日設貢獻制

針對遺產特留分修法，法務部昨（3）日表示，目前已蒐集相關外國立法例，將衡酌各方利益及檢視相關配套。以亞洲鄰近國家來看，南...

非健保醫療單據有條件列扣 財部放寬認定會計紀錄完備正確範圍

民眾報稅列報醫藥及生育費扣除額時，若就醫診所為非健保特約醫療機構，該診所須經財政部認定「會計紀錄完備正確」，相關費用才能...

房地移轉繳印花稅 情況有別

民眾遇到房地產糾紛，可能透過法院判決或調解來解決爭議，財稅局提醒，依據處理方式不同，租稅規定也不同，例如印花稅，如果是法...

違建繳房屋稅 不代表合法

從頂樓加蓋、占用防火巷、增建車庫到工廠擴建等，都可能構成「違章建築」。新竹縣政府稅務局提醒，違章房屋仍然要課徵房屋稅，但...

151cc以上機車 要繳牌照稅

機車並非全都免稅。台中市稅務局表示，有不少民眾向稅局反映，以為所有機車都不用繳稅，卻收到牌照稅罰鍰，這其實是對法令認知的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。