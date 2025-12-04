手足特留分…韓認定違憲 日設貢獻制

針對遺產特留分修法，法務部昨（3）日表示，目前已蒐集相關外國立法例，將衡酌各方利益及檢視相關配套。以亞洲鄰近國家來看，南韓於2024年宣告手足特留分違憲；日本則是在遺產制度中導入「貢獻制」，合理評價生前照顧及財產貢獻。

法務部指出，參考德國、瑞士、日本及南韓等相關外國立法例，子女、配偶及父母多仍有特留分規定。

南韓原有的「兄弟姊妹特留分」制度，於2024年經南韓憲法法院宣告違憲，並立即失效。但子女、配偶及父母仍保有特留分規定。

南韓憲法法院認為，「兄弟姊妹特留分」制度不僅未能與現代家庭結構及社會變遷相符，更侵犯被繼承人的財產處分自由，並可能導致被繼承人欲補償對其有貢獻的親屬之意願被否定。

日本在2018年7月修法，以照顧生存配偶等觀點修法，並於2019年1月13日起分階段實施。修法範圍包括：高齡生存配偶居住權利保護、明確遺囑執行人之權限等。另外，也設計特別貢獻制度，即使非繼承人，但若對於照護被繼承人有所貢獻，仍有權利可以分配財產。