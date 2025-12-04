快訊

151cc以上機車 要繳牌照稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

機車並非全都免稅。台中市稅務局表示，有不少民眾向稅局反映，以為所有機車都不用繳稅，卻收到牌照稅罰鍰，這其實是對法令認知的誤解，依規定，若排氣量在151立方公分以上的重型機車，仍需繳納「使用牌照稅」。

稅務局說明，《使用牌照稅法》規定，汽車與部分高排氣量機車都須課徵牌照稅，機車稅額是依照「汽缸總排氣量」分級計算，只要151cc以上，就會被列入課稅範圍，且稅額會隨排氣量增加而不同，也就是說，125cc以下機車才屬於免稅範圍，若購買151cc或250cc以上重機，都必須依法繳納牌照稅。

許多民眾以為，只要每年繳交燃料費，就等同完成稅務義務，因此收到牌照稅繳款書時，常誤以為是重複繳費或忽略未繳，導致被加徵罰鍰。

稅務局提醒，燃料費與牌照稅是兩項不同費用，前者屬公路管理費用，用於道路維護；後者則是地方稅，用於地方財政支出，兩者應分開繳納。

牌照稅 免稅 燃料費

手足特留分存廢 明年修法

手足特留分存廢，掀起多方論戰。法務部長鄭銘謙昨（3）日表示，兄弟姊妹特留分應不應該保留，法界見解不一，法務部已委外研究，...

手足特留分…韓認定違憲 日設貢獻制

針對遺產特留分修法，法務部昨（3）日表示，目前已蒐集相關外國立法例，將衡酌各方利益及檢視相關配套。以亞洲鄰近國家來看，南...

非健保醫療單據有條件列扣 財部放寬認定會計紀錄完備正確範圍

民眾報稅列報醫藥及生育費扣除額時，若就醫診所為非健保特約醫療機構，該診所須經財政部認定「會計紀錄完備正確」，相關費用才能...

房地移轉繳印花稅 情況有別

民眾遇到房地產糾紛，可能透過法院判決或調解來解決爭議，財稅局提醒，依據處理方式不同，租稅規定也不同，例如印花稅，如果是法...

違建繳房屋稅 不代表合法

從頂樓加蓋、占用防火巷、增建車庫到工廠擴建等，都可能構成「違章建築」。新竹縣政府稅務局提醒，違章房屋仍然要課徵房屋稅，但...

