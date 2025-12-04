151cc以上機車 要繳牌照稅

機車並非全都免稅。台中市稅務局表示，有不少民眾向稅局反映，以為所有機車都不用繳稅，卻收到牌照稅罰鍰，這其實是對法令認知的誤解，依規定，若排氣量在151立方公分以上的重型機車，仍需繳納「使用牌照稅」。

稅務局說明，《使用牌照稅法》規定，汽車與部分高排氣量機車都須課徵牌照稅，機車稅額是依照「汽缸總排氣量」分級計算，只要151cc以上，就會被列入課稅範圍，且稅額會隨排氣量增加而不同，也就是說，125cc以下機車才屬於免稅範圍，若購買151cc或250cc以上重機，都必須依法繳納牌照稅。

許多民眾以為，只要每年繳交燃料費，就等同完成稅務義務，因此收到牌照稅繳款書時，常誤以為是重複繳費或忽略未繳，導致被加徵罰鍰。

稅務局提醒，燃料費與牌照稅是兩項不同費用，前者屬公路管理費用，用於道路維護；後者則是地方稅，用於地方財政支出，兩者應分開繳納。