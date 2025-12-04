快訊

違建繳房屋稅 不代表合法

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

從頂樓加蓋、占用防火巷、增建車庫到工廠擴建等，都可能構成「違章建築」。新竹縣政府稅務局提醒，違章房屋仍然要課徵房屋稅，但不會因為繳納房屋稅而就地合法，兩者是不同概念。

近期有不少民眾誤以為頂樓加蓋的出租套房、出租樓層，因為有繳納房屋稅、可申請租金補貼，就代表政府默許，因此遇上建管單位進行違章查緝時，竟拿出稅單佐證房屋的合法性。

新竹縣稅務局解釋，房屋合法與否，是由建管單位依建築法規審查認定，但依《房屋稅條例》規定，只要是附著在土地上的房屋或增加房屋使用價值的建築物，都屬於房屋稅課稅範圍。

稅務局強調，繳納房屋稅僅表示「履行納稅義務」，不會因為繳了房屋稅，違章房屋就能就地合法。換句話說，無論房屋是否合法均應課徵房屋稅，即使是無照違章房屋也不例外，仍應依其使用情形依法課徵房屋稅。

房屋稅 租金補貼 建築物

