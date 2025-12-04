房地移轉繳印花稅 情況有別

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

民眾遇到房地產糾紛，可能透過法院判決或調解來解決爭議，財稅局提醒，依據處理方式不同，租稅規定也不同，例如印花稅，如果是法院判決而移轉，就不屬於印花稅課徵範圍；但若是調解，因協議而立的書約，就須繳納印花稅。

印花稅課徵憑證範圍包含銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據、買賣不動產契據等。

台南市財稅局解釋，民眾持法院判決及判決確定證明書，向地政機關辦理土地及房屋的不動產移轉登記時，這些書件憑證並非經雙方當事人有一致意見而成立，不具契約性質，不屬於印花稅法的課徵範圍，無須繳納。

不過，若是民眾持法院作成的調解筆錄、或鄉鎮市公所調解委員會作成的調解書時，因「調解書」是建立在雙方當事人達成協議的基礎上，應屬具有契約性質的憑據，如經當事人持憑向地政機關辦理物權登記，可代替典賣、讓受及分割不動產契據使用，則應依照契約金額的千分之1繳納印花稅。

舉例來說，張先生與王先生發生土地買賣糾紛，提起民事訴訟，經法院審理後判決王先生應將土地移轉給張先生。張先生持法院判決及判決確定證明書，辦理土地移轉登記時，因該判決不是雙方合意簽訂的契約，不具契約性質，無須繳納印花稅。

若張先生與王先生在訴訟期間，為避免訴訟曠日廢時，經法院調解程序，雙方協商後達成協議，這就是基於雙方當事人達成協議而書立，為具有契約性質之憑據，則應依照契約金額之千分之1繳納印花稅。

根據印花稅法規定，銀錢收據適用印花稅率千分之4；買賣動產契據的印花稅則為每件12元；承攬契據、買賣或分割不動產等契據，稅率都是千分之1。

