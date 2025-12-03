特留分刪除要配套 綠委：應檢討繼承規定

「若只刪除規定特留分的單一條文，恐衍生法律漏洞，繼承相關規定都應重新檢討！」綠委陳培瑜3日質詢時提醒法務部，若刪除手足特留分，卻還保留祖父母特留分也很怪，應該一併檢討，法務部司長劉英秀承諾會全盤檢視修法；藍委吳宗憲則說，應儘速刪除特留分，還給民眾處置財產權，並保障真正照顧被繼承人的家屬。

立法院司法及法制委員會3日邀請法務部長鄭銘謙、司法院副秘書長王梅英等官員就「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告。

特留分給兄弟惹議

司法院在報告中指出，德國、日本與瑞士僅保障直系親屬，韓國近來也宣布手足特留分違憲，因此支持立法院刪除《民法》第1223條規定，但法務部僅表示，各界對此意見不同，且105年也曾提出修法草案但未通過，法務部已委託學者進行研究，待12月研究報告出爐、綜整各方意見後，明年初啟動修法。

「法務部態度沒有司法院乾脆！」國民黨立委吳宗憲直言，有先生與太太是頂客族，太太照顧先生一輩子，等到先生去世後，卻有先生同父異母、素未謀面的兄弟主張特留分，導致太太還要賣房子把特留分給兄弟，以致沒有地方可住，手足特留分在韓國已被認定違憲，其他國家也沒有規範，法務部修法不該再拖延。

尊重被繼承人意願

但鄭銘謙回應說，105年草案僅是降低特留分比例，當時就已經引發各種討論，因此還是要等研究做完後，再廣納各方意見。

吳宗憲強調，刪除手足特留分就是要尊重被繼承人遺願，將財產處置權回歸人民，同時減少家人對簿公堂，保障財產能留給真正關心被繼承人的家屬，修法已是迫在眉睫。

民進黨立委陳培瑜則指出，雖然許多立委都有提出刪除特留分的修法，但她並沒有跟風，因考量若只有刪除手足特留分可能還有法律漏洞，例如祖父母的特留分也應搭配刪除，盼法務部能更加完善針對《民法》繼承編的部分盤點修法。對此，法務部法律事務司司長劉英秀承諾，會更全面性的評估修法。

微罪貪汙可考慮免刑

近日有清潔隊員因贈送舊電鍋給拾荒婦遭《貪汙治罪條例》起訴，法院判處徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。陳培瑜也關注修法進度，鄭銘謙表示，已經研擬《貪汙治罪條例》條例第12條修法，未來微罪者新增「免除其刑」的選項。

但陳培瑜提醒，人民一方面希望此案減刑，但一方面又希望詐騙等案件加重刑期，法務部在修法時要強化社會溝通。

