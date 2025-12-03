快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
立法院昨（2）日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，共修正25條文（其中新增六條文），是自2013年職安法全文修正以來最大幅度調整。示意圖。記者許正宏／攝影
立法院昨（2）日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，共修正25條文（其中新增六條文），是自2013年職安法全文修正以來最大幅度調整。示意圖。記者許正宏／攝影

立法院昨（2）日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，共修正25條文（其中新增六條文），是自2013年職安法全文修正以來最大幅度調整，重點包含加重罰則、定明職場霸凌定義、強化營造工程源頭防災、加強承攬安全管理等。

此次修法提高處罰額度。行政罰方面，違反安全設施罰鍰5萬至300萬元；違反管理措施罰鍰3萬至75萬元。刑事罰方面，發生死亡職災最高刑期關五年、罰金150萬元；發生三人受傷職災最高刑期關三年、罰金100萬元。

三讀條文增訂第22條，明確職場霸凌定義，以強化雇主預防責任；增訂第22條之2，明確要求雇主在知悉勞工遭受職場霸凌時，應採取立即有效的適當措施，並提供相關協助與進行調查或協調。

三讀條文通過六項附帶決議包含：調查小組外聘委員二分之一、申復小組外聘三分之二，且任一性別不少於三分之一；調查結果書面通知當事人；建立職場霸凌防治人才資料庫，並提供專業訓練；明訂雇主提供受害者心理諮商、醫療、社福、法律協助；每年公開霸凌統計資料；輔導企業落實職場霸凌防治。

勞動部長洪申翰表示，此次修法提升我國整體勞動環境之關鍵行動。職安法修正重點包括：強化營造工程源頭防災、加強承攬安全管理、完善職場霸凌防治（新增職場霸凌防治專章）、提高處罰額度、增訂違法雇主違反法條及罰鍰金額等公布事項。

在職場霸凌防治方面，三讀條文定明職場霸凌定義，及雇主應依事業單位規模訂定申訴管道及規範，並予以公開揭示等不同防治措施。

三讀條文強化職場霸凌內部申訴調查、處理機制與調查人員應遵守的利益迴避事項，並提供申訴人協助及保護措施；定明雇主應將申訴案件及處理結果登錄至中央主管機關指定網站。

三讀條文規範建立職場霸凌被申訴人為最高負責人時的外部申訴、調查及處理等機制，定明勞工可向地方主管機關提起申訴的程序及期限；地方主管機關並可請專業人士或民間團體協助調查。

職安法三讀加重雇主罰則 明確定義職場霸凌 最高刑期五年

