遺產「兄弟姊妹特留分」將走歷史？ 法務部月底前提學者研究報告

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院司法及法制委員會明天將邀請法務部部長、司法院副秘書長，針對「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告並備質詢。圖／AI生成
立法院司法及法制委員會明天將邀請法務部部長、司法院副秘書長，針對「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告並備質詢。圖／AI生成

民法中遺產「兄弟姊妹特留分」是否廢除備受關注？立法院司法及法制委員會明邀請法務部、司法院對此進行專題報告，法務部表示，4月委請學者研究民法繼承編檢討修正，研究成果報告預計月底前提出，明年將啟動研修會議決定最終修法方向；司法院則無其他意見。

據法務部送抵立法院的書面報告指出，2016年曾提民法繼承編修正草案送立院審議，該草案因該屆立委任期屆期而未完成審議，民法特留分制度原本立法目的，於現今社會受到家庭結構變遷與民眾觀念改變等因素影響，或許已不被部分民意認同，各界意見不一。

該報告表示，為因應高齡化及少子化趨勢，並考量近年我國社會及家庭環境變動，及瞭解與我國鄰近的日本修正繼承法規定及其施行之經驗，已於今年4月委請學者研究民法繼承編檢討修正，研究成果報告預計於月底前提出。

該報告指出，法務部已蒐集相關外國立法例，將參酌委託研究案研究成果報告，及併同檢視2016年相關草案的合宜性，邀集學者專家開民法繼承編的研修會議，衡酌各方利益及檢視相關配套，再由法務部擬具修正條文草案，預計明年初啟動修法程序，於草案預告程序徵詢各界意見後，盡速陳報行政院審查。

司法院書面報告則指出，現行民法第1223條關於保障法定繼承人特留分的規定，是制定於1930年，迄今社會環境、家庭觀念及結構等已有顯著變遷，親屬間情感與依附關係也不同，有關特留分制度適用範圍，應重新審視檢討。司法院對於部分民間團體倡議及部分委員提案修正民法繼承編中有關兄弟姊妹繼承人特留分，無不同意見，尊重主管機關權責及立院審查決定。

繼承人 立法院 民法 司法院

檢討修正民法繼承編特留分規定 法務部、司法院支持

立法院司法及法制委員會今進行「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告，法務部長鄭銘謙指出，法務部針對兄弟姊妹特留分該怎麼修...

特留分刪除要配套 綠委：應檢討繼承規定

「若只刪除規定特留分的單一條文，恐衍生法律漏洞，繼承相關規定都應重新檢討！」綠委陳培瑜3日質詢時提醒法務部，若刪除手足特留分，卻還保留祖父母特留分也很怪，應該一併檢討，法務部司長劉英秀承諾會全盤檢視修法；藍委吳宗憲則說，應儘速刪除特留分，還給民眾處置財產權，並保障真正照顧被繼承人的家屬。

職安法三讀加重雇主罰則 明確定義職場霸凌 最高刑期五年

立法院昨（2）日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，共修正25條文（其中新增六條文），是自2013年職安法全文修正...

憑證具多種性質 印花稅從高計算

屏東縣政府財稅局表示，依印花稅法規定，同一憑證具有兩種以上性質，稅率相同者，僅按一種貼用印花稅票；稅率不同者，應按較高的...

凱博觀點／掌握日本投資、簽證新方向

多數人對於日本經營管理簽證常有誤解。此簽證顧名思義需有「管理及經營的事實」，而非單純「投資」即可申請。

遺產「兄弟姊妹特留分」將走歷史？ 法務部月底前提學者研究報告

民法中遺產「兄弟姊妹特留分」是否廢除備受關注？立法院司法及法制委員會明邀請法務部、司法院對此進行專題報告，法務部表示，4...

