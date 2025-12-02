貨物稅減徵衝擊發酵 電動機車市售比下滑

台灣機車市場11月的掛牌數量顯示，電動機車領牌數從9月開始已經連續三個月下滑，市售比從9月的8.77%下滑至11月的7.59% 。

台灣智慧移動產業協會 SMAT 2日指出，《貨物稅條例》修正後，讓「新購」燃油機車獲得減徵貨物稅的優惠，加上燃油機車廠大打價格戰，導致近期機車市場的銷售結構正向燃油機車傾斜，推動多年的運具電動化成果倒退。亟待政府提出具體配套政策，以補強新購燃油機車減徵貨物稅之後造成的缺口，避免政府的 2050 淨零轉型目標受到影響。

台灣智慧移動產業協會理事長邱俊榮表示：「 8月29日《貨物稅條例》修正通過，基層電動機車行馬上就向協會反映，這將會成為『壓垮駱駝的最後一根稻草』，所以大聲向政府疾呼，應同步對電動運具提出配套政策，才能減緩衝擊。再次呼籲政府，盡速提出具體且有延續性的配套政策，避免過去多年所累積的運具電動化進程與減碳成果一夕倒退。」

面對當前深受衝擊的電動運具產業， SMAT 提出三項關鍵政策建言：首先由環境部恢復新購電動機車補助，降低首購族取得低污染運具的門檻；並由財政部推動「綠色扣除額」制度，將購置與使用電動汽機車的支出納入個人綜合所得稅特別扣除額，以提升民眾採用綠色運具的誘因；最後是作為「運具電動化及無碳化」主責機關的交通部，應明確訂定機車製造商的電動機車銷售比，讓產業共同承擔減碳責任，加速台灣運具轉型進程。