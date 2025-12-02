醫師加班費減稅　拚年底上路、115年報稅適用

醫院醫護人力流失，改善薪資環境是留住人才關鍵之一。健保署說明，醫師加班費減稅與醫界達共識，比照警消加班時數超過一定比例加班費減稅，力拚今年底上路、115年報稅適用。

因醫院醫師工作性質特殊，可能需要緊急照會住院個案或執行長時間手術，工時非常長，但醫師常態時間以外執業所得，也就是收到的加班費是用一般稅收計算，不適用減免所得稅。衛福部今年上半年起攜手財政部研議修改醫院醫師所得稅制，研擬減免加班費。

健保署長陳亮妤今天上午出席癌症治療數位治理觀摩會接受媒體聯訪，被問到修改醫院醫師所得稅制最新進度，她表示，醫院醫師加班費減稅提案已獲得廣泛支持，包括醫師公會全聯會及跨黨派委員等。衛福部與財政部已進行多次協商，並將相關草案送交衛福部審核。

陳亮妤指出，未來當醫師的加班時數超過一定比例時，將依照警消人員的加班費稅制，對超過比例的加班時數提供減稅優惠。根據國際經驗，日本醫師加班費也採用減稅模式。台灣目前已對警消等職類提供加班費減稅。

陳亮妤表示，希望能為急重症及罕見病領域的醫師爭取加班費減稅優惠。健保署提出的草案已與醫界達成共識，並送交衛福部，後續還需要待行政院批准，衛福部再進行公告，力拚今年底上路，希望可以讓醫院醫師從民國115年報稅季起便適用。

衛福部長石崇良在中央社專訪提到，衛福部擬保障新進醫護人員起薪；陳亮妤表示，對於新進醫護人員的起薪保障，石崇良昨天主持跨署會議，參與單位有健保署、醫事司、照護司等，進行初步討論，強調跨界溝通非常重要，預計很快將再舉行相關會議，與醫護界等共同研議。