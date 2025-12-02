快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

貨物稅減徵衝擊電動機車市售比 相關產業協會：政府應有配套

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
貨物稅減徵衝擊發酵，電動機車市售比下滑。圖／台灣智慧移動產業協會提供
貨物稅減徵衝擊發酵，電動機車市售比下滑。圖／台灣智慧移動產業協會提供

貨物稅條例修正後，讓「新購」燃油機車獲得減徵貨物稅的優惠，加上燃油機車廠大打價格戰，導致近期機車市場的銷售結構正向燃油機車傾斜，推動多年的運具電動化成果倒退。台灣智慧移動產業協會（SMAT）指出，政府應提出具體配套政策，以補強新購燃油機車減徵貨物稅之後造成的缺口，避免政府的2050淨零轉型目標受到影響。

台灣機車市場11月的掛牌數量顯示，電動機車領牌數從9月開始已經連續三個月下滑，市售比從9月的8.77%下滑至11月的7.59%。

台灣智慧移動產業協會理事長邱俊榮表示，8月29日貨物稅條例修正通過，基層電動機車行馬上就向協會反映，這將會成為壓垮駱駝的最後一根稻草，政府應同步對電動運具提出配套政策，才能減緩衝擊。

邱俊榮表示，三個月過去，未見政府有任何回應，從銷售數字來看，證實SMAT與基層電動機車行絕非杞人憂天，因此再次呼籲政府，盡速提出具體且有延續性的配套政策，避免過去多年所累積的運具電動化進程與減碳成果一夕倒退。」

面對當前深受衝擊的電動運具產業，SMAT提出三項關鍵政策建言，首先由環境部恢復新購電動機車補助，降低首購族取得低污染運具的門檻；並由財政部推動「綠色扣除額」制度，將購置與使用電動汽機車的支出納入個人綜合所得稅特別扣除額，以提升民眾採用綠色運具的誘因；最後是作為「運具電動化及無碳化」主責機關的交通部，應明確訂定機車製造商的電動機車銷售比，讓產業共同承擔減碳責任，加速台灣運具轉型進程。

SMAT強調，政府的政策必須穩定、清晰且具延續性，葫蘿蔔與棒子雙管齊下，台灣的運具電動化進程才不會因政策搖擺而再度停滯，台灣也才能向2050淨零目標衝刺邁進。

電動機車 貨物稅 減徵

延伸閱讀

貨物稅補助政策發酵 車廠買氣湧現迎年底旺季 全年上看41萬台

潛艦測試太倉促 立委：新武器應搭配訓練

台科大「王復民團隊」合作電動機車大廠 首創電池健康監測平台

海鯤艦遭爆無錨機海測 顧立雄：沒有政治性考量問題

相關新聞

刮刮樂「鈔票一把抓」上市 6個頭獎300萬元 總中獎率37.04%

歲末嗨刮趣，抓鈔金促咪！台灣彩券公司2日推出刮刮樂「鈔票一把抓」每張售價新臺幣300元，票面以雙手從寶箱中抓出大把鈔票，...

醫師加班費減稅　拚年底上路、115年報稅適用

醫院醫護人力流失，改善薪資環境是留住人才關鍵之一。健保署說明，醫師加班費減稅與醫界達共識，比照警消加班時數超過一定比例加...

貨物稅減徵衝擊電動機車市售比 相關產業協會：政府應有配套

貨物稅條例修正後，讓「新購」燃油機車獲得減徵貨物稅的優惠，加上燃油機車廠大打價格戰，導致近期機車市場的銷售結構正向燃油機...

紙上公司虛報薪資嚴查 稅局緊盯相關避稅情況 若隱匿將補帶罰

台灣自辦理2023年營所稅結算申報起，開始適用受控外國企業（CFC）制度，財政部高雄國稅局表示，近期查核發現，有公司申報...

繼承無權狀屋 須變更納稅人

屏東縣政府財稅局表示，繼承未辦保存登記的房屋，須準備遺產稅繳清（免稅）證明書、繼承系統表、遺產分割協議書 、法院拋棄繼承...

外國人符合條件 享自住優稅

桃園市政府地方稅務局表示，外國人、台灣地區無戶籍國民、陸港澳居民取得中華民國居留證，且居留地址土地及其地上房屋為本人、配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。