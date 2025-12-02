刮刮樂「鈔票一把抓」上市 6個頭獎300萬元 總中獎率37.04%

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
「鈔票一把抓」每張售價300元。台灣彩券提供
「鈔票一把抓」每張售價300元。台灣彩券提供

歲末嗨刮趣，抓鈔金促咪！台灣彩券公司2日推出刮刮樂「鈔票一把抓」每張售價新臺幣300元，票面以雙手從寶箱中抓出大把鈔票，猶如獎金即將到手也象徵著財運高照，頭獎300萬元共有6個，總獎項超過226萬個，總獎金逾11億元。

「鈔票一把抓」每張售價300元，票面上雙手從堆滿鈔票與金幣的寶箱中奮力抓出大把鈔票，彷彿一把就將獎金抓到手，象徵著財運高照、好運滿滿，遊戲玩法為簡單有趣的「對幸運號碼」，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得該號碼對應的獎額，或是刮出一個「鈔票」符號，即可帶走刮區內的所有獎額，為刮獎過程更添驚喜，高達15次中獎機會，頭獎300萬元共有6個，總獎項超過226萬個，總獎金逾11億元，總中獎率37.04%。

頭獎 財運 彩券

