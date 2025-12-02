外國人符合條件 享自住優稅

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

桃園市政府地方稅務局表示，外國人、台灣地區無戶籍國民、陸港澳居民取得中華民國居留證，且居留地址土地及其地上房屋為本人、配偶或直系親屬所有，視同完成房籍登記，房屋稅及地價稅符合其他自住要件時，可申請自住優惠稅率。

房屋稅2.0在2024年7月1日上路，適用自住房屋優惠稅率要件，新增「本人、配偶或直系親屬完成戶籍登記」規定。

稅務局說明，現行房屋稅自住要件為本人、配偶及未成年子女持有房屋全國合計三戶內，無出租或供營業，及供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋完成戶籍登記，適用房屋稅率1.2％。如也符合全國僅持有依一戶房屋，且房屋現值在一定金額以下，還可適用房屋稅率1％。

若為外國人、台灣地區無戶籍國民、大陸地區人民及香港或澳門居民取得中華民國居留證等，只要居留地址土地及其地上房屋為本人、配偶或直系親屬所有或為房屋使用權人，於房屋稅及地價稅，可視同完成戶籍登記。

