小商家進貨發票 期限內申報

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局表示，今年第4季查定課徵營業稅將在明年2月開徵，提醒要辦理今年10月至12月進項憑證（如進貨發票）扣減查定稅額之營業人，務必在明年1月5日前向國稅局申報。

南區國稅局說明，依營業稅法規定，採用查定計算營業稅額的營業人（多為小商家），購買營業上使用的貨物或勞務，如取得載有營業稅額之憑證，並依規定分別於1月、4月、7月、10月的5日前，向主管稽徵機關申報當期各月進項憑證，主管稽徵機關將按其進項稅額10％，在查定稅額內扣減（查定稅額未達起徵點者不適用）。

如有不得扣抵的進項稅額，例如未取得合法進項憑證、非供本業及附屬業務使用、交際應酬或酬勞員工個人貨物或勞務、自用乘人小汽車等情況，或未依規定期限申報，或非當期各月進項憑證，則不可扣減查定稅額。

