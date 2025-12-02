快訊

繼承無權狀屋 須變更納稅人

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

屏東縣政府財稅局表示，繼承未辦保存登記的房屋，須準備遺產稅繳清（免稅）證明書、繼承系統表、遺產分割協議書 、法院拋棄繼承准予備查函等資料，才能進行房屋稅納稅義務人變更。

林小姐（化名）近日向稅局詢問，因父親過世後，竟發現繼承一間沒有建物權狀的房屋，不確定該如何辦理繼承變更納稅義務人名義，向地政機關詢問，也沒有找到解方。

屏東縣財稅局表示，繼承未辦保存登記房屋，與繼承已辦保存登記房屋流程會有所不同。由於未辦保存登記房屋沒有建物所有權狀，因此不需向地政機關辦理繼承移轉登記，但仍須向房屋所在地的稽徵機關，辦理房屋稅籍納稅義務人名義變更。

財稅局解釋，辦理未辦保存登記房屋變更納稅義務人名義，應檢附遺產稅繳清（免稅）證明書、繼承系統表、遺產分割協議書（依應繼分繼承者免附）、法院拋棄繼承准予備查函（無人拋棄者免附）等相關資料，並向房屋所在地的地方稅捐稽徵機關申請，將房屋稅納稅義務人名義變更為繼承人。

財稅局提醒，民眾若未辦理這項手續，房屋稅繳款書上的納稅義務人名義仍會是原被繼承人，或維持為所有繼承人公同共有狀態，容易造成後續困擾。

另外，財稅局也強調，無建物權狀這類房屋因沒有辦理保存登記，仍然無法取得建物所有權狀，也不能在地政機關辦理正式的產權登記，變更的只是房屋稅的稅籍資料。

「建物保存登記」又稱「建物所有權第一次登記」，是指既有或新建房屋為確保權屬，向地政機關申辦所有權登記，以取得建物權狀，部分年代久遠的老房子，因為當時缺乏相關法規，可能未辦登記，才會出現所謂的「未保存登記房屋」。

遺產稅 房屋稅 免稅

繼承無權狀屋 須變更納稅人

