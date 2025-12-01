查定課徵營業人第4季所取得載有營業稅額憑證 明年1月5日前申報

財政部南區國稅局表示，今年第4季查定課徵營業稅將在明年2月開徵，提醒要辦理今年10至12月份進項憑證扣減查定稅額之營業人，務必在明年1月5日前向國稅局申報。

南區國稅局說明，依營業稅法規定，採用查定計算營業稅額之營業人，購買營業上使用之貨物或勞務，如取得載有營業稅額之憑證，並依規定分別於1月、4月、7月、10月的5日前，向主管稽徵機關申報當期各月份之進項憑證者，主管稽徵機關將按其進項稅額10％，在查定稅額內扣減（查定稅額未達起徵點者不適用）。但如有不得扣抵之進項稅額，例如未取得合法進項憑證、非供本業及附屬業務使用、交際應酬或酬勞員工個人之貨物或勞務、自用乘人小汽車等情況，或未依規定期限申報，或非當期各月份進項憑證，則不得扣減查定稅額。

舉例來說，甲商號為銷售小飾品之查定課徵營業人，每月查定銷售額為12萬元，每季應繳營業稅額原為3,600元，甲商號在今年10至12月取得進貨發票，其中進項稅額共計1萬2,000元，如依規定將進項發票之扣抵聯於明年1月5日期限前向國稅局申報者，其114年第4季營業稅額就可扣減1,200元，則甲商號第4季只須繳納營業稅額2,400元。

南區國稅局呼籲，查定計算營業稅額之營業人購買營業上使用的貨物或勞務時，別忘了索取三聯式統一發票等載有營業稅額之進項憑證，並在規定期限內申報，不要讓享有扣減查定營業稅額的權益睡著。