立院協商長照扣除額增至18萬元 財部支持明年5月報稅就適用

立法院財政委員會今天協商「所得稅法」修正草案，朝野同意長照特別扣除額提高至每人每年18萬元。應邀列席的財政部長莊翠雲表示支持，並希望明年5月申報所得稅時就能適用。

立法院財政委員會8月14日初審通過「所得稅法」第17條條文修正草案，長照扣除額由現行每年12萬元提高至18萬元，並自今年1月1日開始實施。

立法院財政委員會召委、國民黨立委賴士葆今天再度召集協商，納入民眾黨團、國民黨立委李彥秀、民進黨立委王正旭、李坤城、賴惠員、陳冠廷、林月琴及郭國文等人所提，並且經過立法院會逕付二讀的草案版本。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，朝野黨團先前取得共識，修正動議也都有簽字，原則上可以納入各版本，但是結論應該維持不變。

民進黨立委李坤城也說，他的提案版本是提高到25萬元，不過從現行12萬元調整為18萬元，其實已經不無小補，推翻朝野共識可能較為不妥。

民眾黨立委黃珊珊認為，長照問題不亞於少子化問題，扣除額對於家庭來說是一大幫助，民眾黨團版本的扣除額是20萬元，但是不管18萬元、20萬元或者40萬元，恐怕還會發生長照悲歌，這才是政府要面對的問題。

國民黨立委林德福表示，申請外勞每個月至少要付3萬元以上，光是一年就要花費36萬元，甚至有部分夫婦要申請2名外勞，長照扣除額只有18萬元實在不成比例，他認為應該還要再提高一些。

莊翠雲說，除了長照扣除額，政府還有各種扶助，衛福部過去也推出許多相關措施，建議維持8月14日朝野決議，盡快在明年5月申報就能適用。

隨後，擔任會議主席的賴士葆裁示，所得稅法第17條按照審查會審查結果通過，「長期照顧特別扣除額自民國114年1月1日起納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者，每人每年扣除18萬元。」