快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

聽新聞
0:00 / 0:00

充電樁設置相關法規有條件放寬 有助完善電動車基建

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
充電樁示意圖。聯合報系資料照
充電樁示意圖。聯合報系資料照

內政部日前鬆綁電動車充電樁設置相關法規，主要有兩大面向，首先是開放建築基地地面「退縮空地」可設置充換電站，其次是有條件開放充電樁可設置於地下三樓以下。此次法規鬆綁將有助完善電動車基礎建設。

內政部今年4月公告「戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充換電站安全管理指引相關充電樁指引」，建議地下停車空間設充換電站設備、充電樁，應優先設置在地下一層，不宜設置在地下三層以下，但這項規定導致不少百貨業者叫苦。

內政部消防署官員表示，包括北市政府在內，地方政府與百貨業者曾反映，通常地下一、二樓是商場或美食街，停車空間多從地下三樓開始，若要設充電樁，很難符合安全管理指引，參考實務建議後，修正相關規定。

根據新規，在地下停車空間設置充換電站（設備、樁）時，優先設在地下一層，不宜設在地下三層以下，當地下一層及地下二層作為非停車空間時，則優先設在該建物地下停車空間起始最高兩層樓。舉例來說，A百貨B1、B2為美食街，B3為整棟停車空間最高樓層時，充換電樁就應建置在B3、B4。

同時，此次放寬設置區域還包括建築基地地面的「退縮空地」，過去規定電動車充換電站設於建築基地地面時，不可設置於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、車道及避難通路內。但考慮退縮空地性質與其他空間不同，因此開放「退縮空地」可設置充換電站，但與其他設置於地面的標準一樣，必須要距離基地境界線及建築物外牆開口3公尺以上。另外，充換電站用電原則要設置獨立電表，配合台電2022年3月1日前集合新建住宅得不適用專設一戶用電規範，這次新增「除外規定」，在2022年3月1日前已申報建造之集合住宅可免除規定。

充電樁 電動車 內政部

延伸閱讀

破天荒大降價！好市多黑五這款「電動車」 最高省6200元

再增兩項！內政部：這27項戶籍登記都可線上申辦

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

轟內政部若不亂搞根本免修國籍法 學者：違反憲法及兩岸人民條例

相關新聞

充電樁設置相關法規有條件放寬 有助完善電動車基建

內政部日前鬆綁電動車充電樁設置相關法規，主要有兩大面向，首先是開放建築基地地面「退縮空地」可設置充換電站，其次是有條件開...

未逐筆交易開發票 罰

財政部中區國稅局提醒，營業人銷售貨物或勞務時，除法律另有規定，否則應逐筆開立統一發票交付買受人，即使每日收入總數正確、並...

新聞中的法律／申請軟體發明專利 三個重點

軟體，似乎是很抽象的名詞，但它早已深入生活方方面面。從智慧型手機、智慧家電、汽車到看不見的智慧醫療系統、工廠，軟體都扮演...

遺產特留分改革呼聲再起 可不留給兄弟姐妹最快明年修法

身價超過20億的資深藝人「小哥」費玉清，曾被報考慮在身後將全數財產捐獻公益，但照民法規定，旁系血親仍有繼承權。日、德、法...

遺產特留分改革 律師：避免單身者被奪產

民法「兄弟姊妹特留分」該不該刪除，執業律師表示，台灣詐欺案件屢見不鮮，若將旁系血親特留分拿掉，如何避免弱勢單身者更易被詐...

電動車免徵牌照對油車不公平 中市：電車應限額免稅

電動車免徵牌照稅政策擬再延長5年，各縣市原則上都支持，但大多數要求應由中央能源主管機關負責補足地方賦稅損失。台中市府則認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。