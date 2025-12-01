未逐筆交易開發票 罰

財政部中區國稅局提醒，營業人銷售貨物或勞務時，除法律另有規定，否則應逐筆開立統一發票交付買受人，即使每日收入總數正確、並未漏開，但有未逐筆開立統一發票的情況時，仍將依規定裁處。

中區國稅局指出，依營業稅法規定，營業人銷售貨物或勞務，應依「營業人開立銷售憑證時限表規定」各項時限，開立統一發票給買受人。也就是依規定，營業人原則上應按實際交易金額逐筆開立發票。

至於彙總開立發票，依規定，營業人每筆銷售額與銷項稅額交易金額合計未滿新台幣50元時，除非消費者要求，否則可免逐筆開立發票，但應在每日營業結束時，依總金額彙開一張統一發票，註明「彙開」字樣，並應在當期統一發票明細表備考欄註明「按日彙開」字樣，以供查核。