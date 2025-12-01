快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

新聞中的法律／申請軟體發明專利 三個重點

經濟日報／ 廖承威（經濟部智慧財產局長廖承威）

軟體，似乎是很抽象的名詞，但它早已深入生活方方面面。從智慧型手機、智慧家電、汽車到看不見的智慧醫療系統、工廠，軟體都扮演極重要角色，現代生活已與軟體密不可分。

然而令人驚訝的是，如此重要的軟體相關發明，直到大約30年前都還無法受到專利保護。因為早期，人們傾向將軟體視為工程師透過思考活動來解決問題的一套「步驟」或「程序」。那時候認為，這種「程序」不應該給予專利保護，而應像書籍或藝術品一樣，用「著作權」來保護其撰寫好的程式碼本身。著作權保護的是程式碼「表達形式」，而不是程式碼所實現的「技術功能」。

但是隨科技飛速發展，軟體功能變得愈來愈複雜，軟體產業迅速崛起，成為推動經濟成長重要力量。各國逐漸意識到，如果只保護程式碼的表達形式，而不保護軟體背後實現的實質技術功能，將不利於鼓勵軟體技術創新與發展。為促進產業進步，各國開始逐步開放，允許對具有「技術性」的軟體發明給予專利保護。

軟體發明想獲得專利保護，首先會遇到一個關鍵挑戰：「標的適格性」。簡單來說，就是要判斷這項發明是否屬專利法保護範圍。專利法是為鼓勵技術創新而設立，因此其保護的是利用「自然法則」來解決問題的技術手段。而單純數學方法、商業方法、遊戲規則等，通常不符合標的適格性，無法獲得專利。

舉例來說，AI改進是當前熱門領域。如果只是發現了一個新的數學演算法，單純描述這個演算法本身，通常無法獲得專利。申請者須清楚描述這個AI演算法如何被實際利用在一個電腦系統中，且透過這個系統來處理資訊、解決特定問題。

其次，專利申請文件中的「說明書」還必須足夠詳細。它需要清楚說明你的發明想要解決什麼問題、能夠達成什麼具體功效，及使用哪些技術手段來實現。例如若發明特色在於AI訓練資料創新，就應詳細說明這些資料從哪來、是什麼格式、包含哪些內容等；若發明重點是演算法改良，就須詳細介紹演算法相關細節、步驟和原理。說明書目的是要讓本領域技術人員，在閱讀後能理解並實現這項發明。

最後是申請專利範圍，須精準界定發明要保護範圍，並列出解決問題所不可或缺的「技術特徵」。而對於軟體相關發明，特別需要注意：所列技術特徵，是否確實產生了「技術效果」。如果技術特徵最終產生效果只是商業便利、數學運算或單純美感變化，而未產生實際、具體「技術效果」，例如提升系統運算效率、改善設備性能、實現特定控制等，那麼這些技術特徵本身可能不足以支撐發明具有「進步性」。

軟體已成現代科技核心，其技術創新保護對於企業競爭力和國家發展至關重要。對廣大軟體開發者和科技公司來說，理解並掌握軟體發明專利的申請要件，特別是標的適格性、說明書詳細撰寫及申請專利範圍的精準界定，是保護自身技術成果、鼓勵持續創新的關鍵。

（記者江睿智整理）

