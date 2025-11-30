遺產特留分改革 律師：避免單身者被奪產

經濟日報／ 記者張曼蘋劉懿萱／台北報導

民法「兄弟姊妹特留分」該不該刪除，執業律師表示，台灣詐欺案件屢見不鮮，若將旁系血親特留分拿掉，如何避免弱勢單身者更易被詐欺者奪產，「被繼承人的遺族卻無能為力？」也是修法該討論的問題。

台灣遺囑協會副秘書長王敏華舉例，頂客族夫妻共同置產，盼身後能將房產留給另一半，但依現行法令，兄弟姊妹仍可主張特留分，導致妻子即使有丈夫遺囑，仍可能面臨房產被迫變賣、分配價金。

此外，單身者若想遺產全數捐公益，若有同父異母或同母異父的半血緣手足也可分產，悖離逝者意願，常引爆家庭紛爭。據悉，雖然只有藍委提案修法，但綠委態度也支持，朝野若都支持，法案應該能盡快通過。

雨田聯合法律事務所律師雷宇軒表示，隨社會文化演進，旁系血親間關係連結沒有像過往頻繁，同居共財情形減少，法規面確實有修正必要。此次修法方向，從立法意旨角度，核心區辨在「遺囑自由／財產自主」與「家屬最低生活保障」兩者間重新畫線，明確是朝「限縮保護、擴大自主」修正。

