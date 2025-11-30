遺產特留分改革呼聲再起 可不留給兄弟姐妹最快明年修法

經濟日報／ 記者張曼蘋劉懿萱／台北報導
日、德、法、韓等國特留分僅保障直系親屬與配偶，立院司法及法制委員會本周三將邀法務部、司法院專題報告，法務部也承諾最快明年初啟動修法。圖／AI生成
日、德、法、韓等國特留分僅保障直系親屬與配偶，立院司法及法制委員會本周三將邀法務部、司法院專題報告，法務部也承諾最快明年初啟動修法。圖／AI生成

身價超過20億的資深藝人「小哥」費玉清，曾被報考慮在身後將全數財產捐獻公益，但照民法規定，旁系血親仍有繼承權。日、德、法、韓等國特留分僅保障直系親屬與配偶，立院司法及法制委員會本周三將邀法務部、司法院專題報告，法務部也承諾最快明年初啟動修法。

前立委羅淑蕾2016年卸任後，成為北市會計師公會首位女性理事長，擁數億資產卻捲入兄弟爭產官司。羅淑蕾認為，特留分本來就不應該，尤其是在懲罰結婚沒有小孩的人，她碰過許多案例都是如此，多數人以為兄弟姐妹不會來搶財產，「可是死了以後，大家見到錢都會來搶。」

羅淑蕾說，她都會建議當事人應做好生前規畫，她自己則秉持「花光最好」原則去享受人生，「自己把它花光最好，何必讓人爭奪？」生前也要做好遺產配置，能趕快過戶就過戶，不要留到死後就變特留分的爭議問題。

我國單身世代上升、長照需求增加、重組家庭普遍化，制度改革呼聲再起。台灣遺囑協會今年8月在公共政策網路參與平台提案「廢除民法第1223條『兄弟姊妹特留分』，回歸遺囑自由，終結家庭紛爭」，迅速累積7,712人附議。

法務部9月23日曾回應，行政院、司法院2016年12月26日將「民法繼承編部分條文修正草案」函送立法院審議，但立法院審議時，各界對代位繼承、降低特留分比例、「兄弟姐妹」之法定繼承人地位及其特留分、保障不同障別之身心障礙者等議題仍有不同意見，再因立院屆期不續審而未完成審議。

法務部今年委請學者辦理「因應高齡化社會檢討修正民法繼承編相關規定」委託研究案，因應高齡化及少子化趨勢，參考日本修正繼承法規定及施行經驗，檢討修正相關規定。法務部長鄭銘謙10月立院備詢時說，最快明年初啟動修法程序。如今立院司法及法制委員會本周三議程，將邀法務部、司法院就「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告。

綠營立院人士認為，民進黨團雖未明確討論及定調方向，不過目前我國家庭結構改變，該議題也與民生相關，確實有討論空間。

國民黨立委吳宗憲認為，這會期有機會通過，目前司法界、實務面都支持修改，就看屆時委員會如何聚焦。吳強調，兄弟姐妹不用特留分，如果手足間感情好可用遺贈方式，包括口述、書面、公證皆可。

特留分 司法院 家庭

延伸閱讀

律師示警：廢兄弟姊妹特留分 弱勢被詐欺遺族恐無能為力

會計師專業看盡特留分死後大家搶 羅淑蕾喊：花光最好

遺產不想給兄弟姐妹 民法「特留分」立院要啟動修法了

影／更生人技能成果展 鄭銘謙勉勵：麥擱走歹路

相關新聞

電動車免徵牌照稅再延5年 中央請客地方埋單？

為推2050淨零排放，電動車從2012年免徵使用牌照稅，經4次展延今年底到期。行政院會通過修正使用牌照稅法，再延長免徵5...

遺產特留分改革呼聲再起 可不留給兄弟姐妹最快明年修法

身價超過20億的資深藝人「小哥」費玉清，曾被報考慮在身後將全數財產捐獻公益，但照民法規定，旁系血親仍有繼承權。日、德、法...

遺產特留分改革 律師：避免單身者被奪產

民法「兄弟姊妹特留分」該不該刪除，執業律師表示，台灣詐欺案件屢見不鮮，若將旁系血親特留分拿掉，如何避免弱勢單身者更易被詐...

電動車免徵牌照對油車不公平 中市：電車應限額免稅

電動車免徵牌照稅政策擬再延長5年，各縣市原則上都支持，但大多數要求應由中央能源主管機關負責補足地方賦稅損失。台中市府則認...

律師示警：廢兄弟姊妹特留分 弱勢被詐欺遺族恐無能為力

民法「兄弟姊妹特留分」該不該刪除，民間團體提倡議，立院下周將邀法務部、司法院專題報告。不過有執業律師提出質疑，台灣詐欺案...

會計師專業看盡特留分死後大家搶 羅淑蕾喊：花光最好

遺產「兄弟姊妹特留分」是否廢除，持續備受關注。前立委羅淑蕾2016身為北市會計師公會首位女性理事長，擁數億資產卻捲入兄弟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。