聽新聞
0:00 / 0:00

電動車免徵牌照稅再延5年 中央請客地方埋單？

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰蔡晉宇／台北報導
電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年。圖／聯合報系資料照片
電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年。圖／聯合報系資料照片

為推2050淨零排放，電動車從2012年免徵使用牌照稅，經4次展延今年底到期。行政院會通過修正使用牌照稅法，再延長免徵5年，朝野立委也有共識，修正草案可望年底前三讀；不過牌照稅屬地方稅，光六都預估再延長5年，稅損恐再增237億元，有藍委提案，少收的稅由中央補足，不應中央請客地方埋單。

立法院財政委員會11月初審查使用牌照稅法時，新北市府便指出，因電動車2012年起免徵使用牌照稅，至今近14年造成新北稅損11.7億元，新北近4年電動車數量平均成長率82%，免稅金額年平均成長率80%。

據新北市府推估，免徵電車使用牌照稅如再延長5年，未來免稅金額以年平均成長率20%增加，稅損再增38億元。中央繼續免徵影響地方財政，認為地方稅損應依財政紀律法，由中央能源相關主管機關補足，建議可用經濟部能源研究發展基金、環境部溫室氣體管理基金或編列公務預算支應。

財政委員會本周四續審使用牌照稅法修正草案，朝野立委針對第五條修正，皆提案延長免徵年限至2030年，代表延長免徵朝野有共識，有部分國民黨立委提案，明年起因免徵使用牌照稅，造成各縣市政府減少稅收，應由中央能源主管機關補足。

國民黨立委葉元之說，牌照稅是地方稅，但電動車免徵牌照稅是為配合中央政府淨零碳排政策，由中央補足地方減少的稅收較合理。至於是否能納入修法，還需大家協商討論；藍委賴士葆也認為，不應中央請客地方埋單，減少稅收由中央支應較合理，且免徵快到期會加緊審查，盼盡快通過。

國民黨立委廖先翔則說，因為選票關係，無人敢徵電動車牌照稅，如果開徵，癥結點在於純電車使用牌照稅稅額表，用馬力對照牌照稅不合理，電動車馬力很大，200多萬元電車牌照稅與8、900萬元的跑車差不多。

另外，立法院社會福利及衛生環境委員會本周四排審外送員專法，由於朝野均有共識，召委廖偉翔期盼本會期三讀通過。不過專法癥結點在薪酬如何計算，以及是否可能導致外送漲價；立院人士解釋，薪酬計算方式無所謂何種更好，有待朝野實質審查；廖偉翔說，消費者無須過度擔心外送費漲價。

牌照稅 電動車 賴士葆

延伸閱讀

外送員專法待薪酬計算喬好拚三讀 廖偉翔：外送費不會因此漲價

外送專法外界憂成本轉嫁 工會：讓運價透明化保護消費者

影／藍2028非燕子出戰而是漢子再戰？ 廖偉翔急喊：不用過度解讀

政院版勞保條例修法草案出爐 廖偉翔：缺乏財務永續的結構性改革

相關新聞

電動車免徵牌照稅再延5年 中央請客地方埋單？

為推2050淨零排放，電動車從2012年免徵使用牌照稅，經4次展延今年底到期。行政院會通過修正使用牌照稅法，再延長免徵5...

電動車免徵牌照對油車不公平 中市：電車應限額免稅

電動車免徵牌照稅政策擬再延長5年，各縣市原則上都支持，但大多數要求應由中央能源主管機關負責補足地方賦稅損失。台中市府則認...

律師示警：廢兄弟姊妹特留分 弱勢被詐欺遺族恐無能為力

民法「兄弟姊妹特留分」該不該刪除，民間團體提倡議，立院下周將邀法務部、司法院專題報告。不過有執業律師提出質疑，台灣詐欺案...

會計師專業看盡特留分死後大家搶 羅淑蕾喊：花光最好

遺產「兄弟姊妹特留分」是否廢除，持續備受關注。前立委羅淑蕾2016身為北市會計師公會首位女性理事長，擁數億資產卻捲入兄弟...

遺產不想給兄弟姐妹 民法「特留分」立院要啟動修法了

有媒體報導，傳身價超過20億的資深藝人「小哥」費玉清，曾考慮要在身後將全數財產捐獻公益，但按照現今民法規定，旁系血親仍有...

購入授權軟體 適用投資抵減

經濟部昨（27）日公布《產業創新條例》子法，在適用範圍方面，除配合母法新增人工智慧、節能減碳等，考量軟體訂閱制已成為普遍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。