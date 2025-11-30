聽新聞
0:00 / 0:00

電動車免徵牌照對油車不公平 中市：電車應限額免稅

聯合報／ 記者張策陳俊智余采瀅王昭月吳淑玲楊正海／連線報導
電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年。圖／聯合報系資料照片
電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年。圖／聯合報系資料照片

電動車免徵牌照稅政策擬再延長5年，各縣市原則上都支持，但大多數要求應由中央能源主管機關負責補足地方賦稅損失。台中市府則認為，電動車成長快速，若持續全額免稅，不僅加劇財政負擔，對燃油車租稅也不公平，主張電動車應限額免稅。

新北市強調支持政策方向，但表態若中央不補貼，地方財政壓力將更吃緊，未來5年稅損恐再增38億元。其他五都情況類似，如由地方負擔，北市5年稅損恐達88億元、台中40億元，台南30億元、高雄21億元、桃園20億元。

「我們支持免稅政策，但稅損要補給我們。」新北市財政局長陳榮貴說，財政部曾徵詢21縣市意見，幾乎所有縣市都支持續行免稅，但都認為應由中央補足損失。

北市府表示，北市電動車數量已接近全國四分之一，使用牌照稅為地方政府重要財源，中央若能補足地方政府稅損，讓地方無後顧之憂、全國標準一致拚減碳。

新北市提案由中央補足稅損，中市也支持，已回覆財政部。台中地稅局指出，電動車成長快速，若持續全額免稅，加劇財政負擔，對燃油車租稅也不公平，現行身心障礙者車輛僅免稅1萬1230元，電動車應限額免稅，降級為7120元，才符合比例原則。

台南市財稅局長李建賢說，不能一紙命令或條文修正幾個字就讓台南稅收少收30億，8月已發文財政部要求補貼稅損；高雄市財政局長陳勇勝表示，若中央財政餘裕，能補助地方稅損，樂觀其成。

桃園市府認為，延長免徵年限是中央政策，希望中央編預算補助。國內電動車市場愈來愈大，初期牌照稅稅損每年4、5千萬元，現已達到4、5億元，若台美關稅確定促使電動車降價，稅損會更嚴重。

電動車 免稅 牌照稅

延伸閱讀

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

藍營誰接棒盧秀燕？楊瓊瓔搶先表態 中市藍黨部：最快明年1月決定

楊梅休息站事故頻傳 曾發生電動車超載自撞起火案釀4死

《udn百萬會員召集令》快報！廣邀用戶衝破百萬大關 解鎖宏佳騰電車、挑戰Volvo電動車

相關新聞

電動車免徵牌照稅再延5年 中央請客地方埋單？

為推2050淨零排放，電動車從2012年免徵使用牌照稅，經4次展延今年底到期。行政院會通過修正使用牌照稅法，再延長免徵5...

電動車免徵牌照對油車不公平 中市：電車應限額免稅

電動車免徵牌照稅政策擬再延長5年，各縣市原則上都支持，但大多數要求應由中央能源主管機關負責補足地方賦稅損失。台中市府則認...

律師示警：廢兄弟姊妹特留分 弱勢被詐欺遺族恐無能為力

民法「兄弟姊妹特留分」該不該刪除，民間團體提倡議，立院下周將邀法務部、司法院專題報告。不過有執業律師提出質疑，台灣詐欺案...

會計師專業看盡特留分死後大家搶 羅淑蕾喊：花光最好

遺產「兄弟姊妹特留分」是否廢除，持續備受關注。前立委羅淑蕾2016身為北市會計師公會首位女性理事長，擁數億資產卻捲入兄弟...

遺產不想給兄弟姐妹 民法「特留分」立院要啟動修法了

有媒體報導，傳身價超過20億的資深藝人「小哥」費玉清，曾考慮要在身後將全數財產捐獻公益，但按照現今民法規定，旁系血親仍有...

購入授權軟體 適用投資抵減

經濟部昨（27）日公布《產業創新條例》子法，在適用範圍方面，除配合母法新增人工智慧、節能減碳等，考量軟體訂閱制已成為普遍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。