會計師專業看盡特留分死後大家搶 羅淑蕾喊：花光最好

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
前立委羅淑蕾認為，多數人都以為兄弟姐妹不會來搶，「可是死了以後，大家見到錢都來搶」，她則是秉持「花光最好」原則享受人生。 圖／聯合報系資料照
前立委羅淑蕾認為，多數人都以為兄弟姐妹不會來搶，「可是死了以後，大家見到錢都來搶」，她則是秉持「花光最好」原則享受人生。 圖／聯合報系資料照

遺產「兄弟姊妹特留分」是否廢除，持續備受關注。前立委羅淑蕾2016身為北市會計師公會首位女性理事長，擁數億資產卻捲入兄弟爭產官司。羅淑蕾認為，多數人都以為兄弟姐妹不會來搶，「可是死了以後，大家見到錢都來搶」，她則是秉持「花光最好」原則，努力享受人生。

「特留分本來就不應該，尤其是在懲罰結婚沒有小孩的人。」羅淑蕾表示，有些人夫妻共同奮鬥一輩子，兄弟姐妹根本連幫都沒幫，「為什麼一方死掉後，財產要去跟兄弟姐妹分？」

羅淑蕾舉例當會計師後遇到的案例，當事人是一名有名畫家，臥病在床十幾年，都是妻子在旁照顧，夫妻感情融洽，妻子擔憂若聊財產過戶等問題，會讓當事人認為自己要離世而傷心，沒想到當事人走後，幾十年從未來探望及照顧的哥哥卻跳出來要分財產，甚至對方還說「這是法律賦予他的權利」。

羅淑蕾說，她碰到許多案例都是如此，多數人都以為兄弟姐妹應該不會來搶財產，「可是死了以後，大家見到錢的時候，都會來搶」，該名妻子也很心寒地說，法律為什麼要去限定一定要跟兄弟姐妹分夫妻的遺產，「辛苦賺的錢要給誰，那是我的自由，但卻還要跟別人分，甚至是跟平常沒來往的人。」

羅淑蕾表示，她都會建議當事人應該做好生前規畫，而她自己則是認為「花光最好」，她現在享受人生、到處吃吃喝喝，有喜歡的演唱會就去多聽，「自己把它花光最好，何必讓人爭奪？而生前也要做好遺產配置，能趕快過戶就過戶，不要留到死後就變特留分的爭議問題。」

