快訊

吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

聽新聞
0:00 / 0:00

遺產不想給兄弟姐妹 民法「特留分」立院要啟動修法了

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／台北即時報導
我國如今單身世代上升、長照需求增加、重組家庭普遍化，制度改革呼聲再起。台灣遺囑協會今年8月在公共政策網路參與平台提案「廢除民法第1223條『兄弟姊妹特留分』，回歸遺囑自由，終結家庭紛爭」，迅速累積7712人附議。圖／聯合報系資料照片
我國如今單身世代上升、長照需求增加、重組家庭普遍化，制度改革呼聲再起。台灣遺囑協會今年8月在公共政策網路參與平台提案「廢除民法第1223條『兄弟姊妹特留分』，回歸遺囑自由，終結家庭紛爭」，迅速累積7712人附議。圖／聯合報系資料照片

有媒體報導，傳身價超過20億的資深藝人「小哥」費玉清，曾考慮要在身後將全數財產捐獻公益，但按照現今民法規定，旁系血親仍有繼承權。日、德、法、韓等國特留分僅保障「直系親屬與配偶」，台灣民間發起連署要求修法廢除兄弟姊妹特留分，立院司法及法制委員會下周將邀法務部、司法院專題報告，法務部也承諾最快明年初啟動修法。

我國如今單身世代上升、長照需求增加、重組家庭普遍化，制度改革呼聲再起。台灣遺囑協會今年8月在公共政策網路參與平台提案「廢除民法第1223條『兄弟姊妹特留分』，回歸遺囑自由，終結家庭紛爭」，迅速累積7712人附議。

提議內容為「兄弟姊妹特留分」制度源於舊時代大家族觀念，已不符現代社會需求。不僅限制逝者遺囑自由，更常引發家庭矛盾與訴訟糾紛。因此建議修正民法第1223條、刪除第4款「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」。

法務部9月23日曾回應，行政院、司法院2016年12月26日將「民法繼承編部分條文修正草案」函送立法院審議，但立法院審議時，各界對於代位繼承、降低特留分比例、「兄弟姊妹」之法定繼承人地位及其特留分、保障不同障別之身心障礙者等議題仍有不同意見，再因立院屆期不續審而未完成審議。

法務部今年委請學者辦理「因應高齡化社會檢討修正民法繼承編相關規定」委託研究案，因應高齡化及少子化趨勢，參考日本修正繼承法規定及施行經驗，檢討修正相關規定。法務部長鄭銘謙10月立院備詢時說，最快明年初啟動修法程序。如今立院司法及法制委員會下周議程，將邀法務部、司法院就「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告。

綠營立院人士認為，民進黨團雖未明確討論及定調方向，不過目前我國家庭結構改變，該議題也與民生相關，確實有討論空間。

國民黨立委吳宗憲認為，這會期有機會通過，因為目前司法界、實務面上都很支持要修改，部分修正草案細節不太一樣很正常，就看屆時委員會如何聚焦。吳宗憲強調，兄弟姐妹不用特留分，如果手足間感情好用遺贈方式也可以，透過生前留遺囑，包括口述、書面、公證皆可。

司法院 繼承人 兄弟 遺產

延伸閱讀

「藍白合沒問題」2026宜蘭布局受關注 吳宗憲：和另2人已有一共識

「世界末日」只唱到2句 吳宗憲氣炸「我真的完全破防」

「少年變黑幫免洗筷」 吳宗憲批對少年凶手：保護到極致、到爆炸

桃市前議員吳宗憲涉人頭助理費...20年詐千餘萬 檢起訴8人沒收所得

相關新聞

遺產不想給兄弟姐妹 民法「特留分」立院要啟動修法了

有媒體報導，傳身價超過20億的資深藝人「小哥」費玉清，曾考慮要在身後將全數財產捐獻公益，但按照現今民法規定，旁系血親仍有...

會計師專業看盡特留分死後大家搶 羅淑蕾喊：花光最好

遺產「兄弟姊妹特留分」是否廢除，持續備受關注。前立委羅淑蕾2016身為北市會計師公會首位女性理事長，擁數億資產卻捲入兄弟...

律師示警：廢兄弟姊妹特留分 弱勢被詐欺遺族恐無能為力

民法「兄弟姊妹特留分」該不該刪除，民間團體提倡議，立院下周將邀法務部、司法院專題報告。不過有執業律師提出質疑，台灣詐欺案...

購入授權軟體 適用投資抵減

經濟部昨（27）日公布《產業創新條例》子法，在適用範圍方面，除配合母法新增人工智慧、節能減碳等，考量軟體訂閱制已成為普遍...

分次取得土地 優稅重申請

今年期地價稅繳納期限只到12月1日，財政部提醒民眾把握最後時間。屏東縣財稅局表示，每年地價稅開徵期間，常有民眾反映，同一...

無糖飲料免貨物稅 有條件

無添加糖飲料將從明年元旦起免徵貨物稅，財政部日前公布注意事項，明定包括糖類定義、無糖定義、申請方式、以及進口報運等細節，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。