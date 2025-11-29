遺產不想給兄弟姐妹 民法「特留分」立院要啟動修法了

有媒體報導，傳身價超過20億的資深藝人「小哥」費玉清，曾考慮要在身後將全數財產捐獻公益，但按照現今民法規定，旁系血親仍有繼承權。日、德、法、韓等國特留分僅保障「直系親屬與配偶」，台灣民間發起連署要求修法廢除兄弟姊妹特留分，立院司法及法制委員會下周將邀法務部、司法院專題報告，法務部也承諾最快明年初啟動修法。

我國如今單身世代上升、長照需求增加、重組家庭普遍化，制度改革呼聲再起。台灣遺囑協會今年8月在公共政策網路參與平台提案「廢除民法第1223條『兄弟姊妹特留分』，回歸遺囑自由，終結家庭紛爭」，迅速累積7712人附議。

提議內容為「兄弟姊妹特留分」制度源於舊時代大家族觀念，已不符現代社會需求。不僅限制逝者遺囑自由，更常引發家庭矛盾與訴訟糾紛。因此建議修正民法第1223條、刪除第4款「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」。

法務部9月23日曾回應，行政院、司法院2016年12月26日將「民法繼承編部分條文修正草案」函送立法院審議，但立法院審議時，各界對於代位繼承、降低特留分比例、「兄弟姊妹」之法定繼承人地位及其特留分、保障不同障別之身心障礙者等議題仍有不同意見，再因立院屆期不續審而未完成審議。

法務部今年委請學者辦理「因應高齡化社會檢討修正民法繼承編相關規定」委託研究案，因應高齡化及少子化趨勢，參考日本修正繼承法規定及施行經驗，檢討修正相關規定。法務部長鄭銘謙10月立院備詢時說，最快明年初啟動修法程序。如今立院司法及法制委員會下周議程，將邀法務部、司法院就「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告。

綠營立院人士認為，民進黨團雖未明確討論及定調方向，不過目前我國家庭結構改變，該議題也與民生相關，確實有討論空間。

國民黨立委吳宗憲認為，這會期有機會通過，因為目前司法界、實務面上都很支持要修改，部分修正草案細節不太一樣很正常，就看屆時委員會如何聚焦。吳宗憲強調，兄弟姐妹不用特留分，如果手足間感情好用遺贈方式也可以，透過生前留遺囑，包括口述、書面、公證皆可。