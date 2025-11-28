分次取得土地 優稅重申請

今年期地價稅繳納期限只到12月1日，財政部提醒民眾把握最後時間。屏東縣財稅局表示，每年地價稅開徵期間，常有民眾反映，同一地號土地、分次取得持分的自住稅率適用問題，稅局提醒，即使先前已取得自住稅率，後續新取得的持分，仍要重新申請。

財稅局舉例，轄內納稅人陳先生（化名）反映，收到今年地價稅稅單，發現同一筆土地，原持分面積已申請並核准依照自住用地稅率課徵地價稅，為何今年年初買賣取得而增加該土地持分面積，卻依照一般用地稅率課徵地價稅，導致同一地號的土地卻用二種稅率計算？

財稅局表示，納稅人分次取得同一地號土地，原持分土地部分，經申請核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅，之後取得同一地號持分土地部分，如希望適用自用住宅用地優惠稅率，仍應在地價稅開徵40日（即9月22日）前提出申請，逾期申請者，就要等到申請次年才能開始適用。

財稅局提醒，民眾可能因為「買賣」、「繼承」或「贈與」而增加同一塊土地持分面積，若新取得持分面積作自用住宅使用，仍需重新提出申請。

賦稅署表示，今年地價稅已於11月1日開徵，繳納期限原至11月30日止，因適逢假日，繳納期限順延至12月1日，每逾三日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵10%，提醒納稅人儘速繳納，繳款書遺失或尚未收到者，請向土地所在地的地方稅稽徵機關申請補發，也可到財政部稅務入口網申請補發。