無糖飲料免貨物稅 有條件

無添加糖飲料將從明年元旦起免徵貨物稅，財政部日前公布注意事項，明定包括糖類定義、無糖定義、申請方式、以及進口報運等細節，讓業者可準備相關文件申請免徵貨物稅。

立法院8月三讀通過《貨物稅條例》修正案，在現行無糖蔬果汁免稅規定中，新增飲料品無添加糖者，同樣也可以免徵貨物稅，將自明年元旦起實施。

財政部日前公布「無添加糖飲料品適用免徵貨物稅規定應注意事項」，針對「無添加糖飲料品」定義，指飲料品使用原料及產製過程均無添加糖。

依規定，產製廠商產製無糖飲料前，應向所在地國稅局辦理產品登記，應填具「無添加糖飲料品免徵貨物稅申請書」申請免徵貨物稅，經審核符合相關規定者後，才能免稅出廠。

若現行已產製無糖飲料的廠商，針對已辦理產品登記應稅飲料品在申請免徵貨物稅時，同樣依規定向所在地國稅局重新辦理產品登記及申請免徵貨物稅，經核准並獲全新產品編號後，才能免稅出廠。若是進口無糖飲料者，應檢附原製造商出具成分報告及製造流程等文件，向進口地海關申請免徵。