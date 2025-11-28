無糖飲料免貨物稅 有條件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

無添加糖飲料將從明年元旦起免徵貨物稅財政部日前公布注意事項，明定包括糖類定義、無糖定義、申請方式、以及進口報運等細節，讓業者可準備相關文件申請免徵貨物稅。

立法院8月三讀通過《貨物稅條例》修正案，在現行無糖蔬果汁免稅規定中，新增飲料品無添加糖者，同樣也可以免徵貨物稅，將自明年元旦起實施。

財政部日前公布「無添加糖飲料品適用免徵貨物稅規定應注意事項」，針對「無添加糖飲料品」定義，指飲料品使用原料及產製過程均無添加糖。

依規定，產製廠商產製無糖飲料前，應向所在地國稅局辦理產品登記，應填具「無添加糖飲料品免徵貨物稅申請書」申請免徵貨物稅，經審核符合相關規定者後，才能免稅出廠。

若現行已產製無糖飲料的廠商，針對已辦理產品登記應稅飲料品在申請免徵貨物稅時，同樣依規定向所在地國稅局重新辦理產品登記及申請免徵貨物稅，經核准並獲全新產品編號後，才能免稅出廠。若是進口無糖飲料者，應檢附原製造商出具成分報告及製造流程等文件，向進口地海關申請免徵。

貨物稅 免稅 財政部

延伸閱讀

財劃法試算表算不出？侯友宜：財政部有責把金額算出來供檢驗

財政部公告啤酒反傾銷稅及熱軋鋼品反傾銷稅案 回溯7月3日實施

明後年減稅大禮包來了

「車子非必要不要買」阿格力日本比車價：台灣到底貴去哪？三成已經叫便宜了

相關新聞

購入授權軟體 適用投資抵減

經濟部昨（27）日公布《產業創新條例》子法，在適用範圍方面，除配合母法新增人工智慧、節能減碳等，考量軟體訂閱制已成為普遍...

分次取得土地 優稅重申請

今年期地價稅繳納期限只到12月1日，財政部提醒民眾把握最後時間。屏東縣財稅局表示，每年地價稅開徵期間，常有民眾反映，同一...

無糖飲料免貨物稅 有條件

無添加糖飲料將從明年元旦起免徵貨物稅，財政部日前公布注意事項，明定包括糖類定義、無糖定義、申請方式、以及進口報運等細節，...

多平台開發票 字軌別重複

財政部中區國稅局提醒，營業人若透過多平台開立電子發票，應避免字軌重複使用。

減稅新制696萬戶受惠 單身租屋年收低於64.4萬免繳所得稅

行政院會昨拍板財政部最新減稅措施，包含調高明年度免（扣）額及稅率級距，減輕民眾後年報稅負擔；單身租屋自住者年所得在六四點...

財部：無加糖飲料免徵貨物稅 明年元旦起施行

為配合貨物稅條例規定無添加糖飲料品免徵貨物稅，財政部公告相關注意事項，將自115年1月1日生效，廠商產製飲料品前，應辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。