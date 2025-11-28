購入授權軟體 適用投資抵減

經濟部昨（27）日公布《產業創新條例》子法，在適用範圍方面，除配合母法新增人工智慧、節能減碳等，考量軟體訂閱制已成為普遍商業模式，授權使用軟體認列為無形資產者，也納入投資抵減適用範圍。

立法院今年4月通過產創條例修正案，經濟部、財政部昨日共同發布子法，並回溯自今年1月1日起適用。

修正後的產創條例第10-1條，除保留智慧機械、5G系統及資安項目外，亦新增AI及節能減碳項目，支出金額上限由現行10億元提高為20億元，並延長施行至2029年底。

產發署官員表示，產創條例第10-1子法是針對AI及節能減碳設備項目，明確訂定設備或服務必須具備的技術元素或功能範圍，例如具AI算力的推論伺服器、AI邊緣運算設備、IE4以上的高效能電動機、一級效率等級之高效能空氣壓縮系統等才認定為可抵減設備。

此外考量軟體訂閱制已成普遍商業模式，授權使用軟體認列為無形資產者，也納入投資抵減適用範圍。

產發署表示，為明確規範新舊法的適用期間，讓企業得以遵循，明定自2025年1月1日起訂購，才能適用新法規定的投資項目及金額上限。另增訂業者應於訂購日次日起兩年內完成交貨或提供技術服務，並於交貨年度申請抵減，如遇特殊情形，未能於前述期限內完成，可在期限屆滿前申請展延一次，最長不得超過兩年。

官員強調，必須是今年訂購AI及節能減碳設備才可以適用抵減，先前年度都不行。如，企業是2025年初訂購，2026年底交貨，可於2027年5月申報抵減。若訂貨到交貨逾兩年，如有特殊情況，如客製化設備，可申請展延一次，總體來說，合計最長不得逾「2+2」年。

在鼓勵投資新創租稅優惠方面，產創條例此次修正第23條之1將有限合夥創投事業實收出資額門檻調降為1.5億元，並為導引資金更多、更早挹注新創，規定有限合夥創投事業設立第三-五年累計投資新創金額占實收出資額之比率提高至50%，期加快新創取得資金協助。另外，第23條之2放寬新創設立年限為五年，個人投資門檻調降至50萬元，屬國家重點發展產業者，所得額減除上限提高至500萬元。