基本生活費調升至21.3萬 115年5月報稅202萬戶適用
財政部今天公告，民國114年度每人基本生活所需費用調升至新台幣21.3萬元，上調3000元；調高基本生活所需費用金額，預估適用戶數約202萬戶，整體減稅利益129億元，較前年度增加12億元。
納稅者權利保護法106年底上路，保障國家不可對民眾維持基本生活所需費用（簡稱基本生活費）課稅，標準是依行政院主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。
財政部以此設算114年每人基本生活費用，調升至21.3萬元，比前一年度的21萬元，再增加3000元，將於明年5月申報綜所稅時適用。
同時，由於消費者物價指數漲幅達到調整免稅額、標準扣除額與特別扣除額等門檻，民眾116年5月申報115年所得時，免稅額將調高4000元、至10.1萬元；標準扣除額調高5000元、至13.6萬元，有配偶者則是27.2萬元；薪資特別扣除額調高9000元至22.7萬元，意味民眾可免稅或扣除課稅的金額提高。
財政部說明，調高綜所稅免稅額及扣除額，預估受益戶數約696萬戶，增加民眾可支配所得144億元。試算租屋自住單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬元、四口之家（租屋且扶養2名6歲以下子女）年薪168.5萬元，以及三代同堂（租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者及2名6歲以下子女）年薪218.35萬元，均可免繳所得稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言