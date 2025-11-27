基本生活費調升至21.3萬 115年5月報稅202萬戶適用

快訊

中央社／ 台北27日電

財政部今天公告，民國114年度每人基本生活所需費用調升至新台幣21.3萬元，上調3000元；調高基本生活所需費用金額，預估適用戶數約202萬戶，整體減稅利益129億元，較前年度增加12億元。

納稅者權利保護法106年底上路，保障國家不可對民眾維持基本生活所需費用（簡稱基本生活費）課稅，標準是依行政院主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。

財政部以此設算114年每人基本生活費用，調升至21.3萬元，比前一年度的21萬元，再增加3000元，將於明年5月申報綜所稅時適用。

同時，由於消費者物價指數漲幅達到調整免稅額、標準扣除額與特別扣除額等門檻，民眾116年5月申報115年所得時，免稅額將調高4000元、至10.1萬元；標準扣除額調高5000元、至13.6萬元，有配偶者則是27.2萬元；薪資特別扣除額調高9000元至22.7萬元，意味民眾可免稅或扣除課稅的金額提高。

財政部說明，調高綜所稅免稅額及扣除額，預估受益戶數約696萬戶，增加民眾可支配所得144億元。試算租屋自住單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬元、四口之家（租屋且扶養2名6歲以下子女）年薪168.5萬元，以及三代同堂（租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者及2名6歲以下子女）年薪218.35萬元，均可免繳所得稅。

