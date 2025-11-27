每人免稅額調至10.1萬元 財部公告綜所稅相關免稅門檻、696萬戶受惠

財政部27日公告115年度綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額，包括115年度每人免稅額調高至10.1萬元、標準扣除額調高至13.6萬元等，納稅義務人於2027年5月申報所得稅時適用，預估受益戶數約696萬戶，增加民眾可支配所得144億元。

綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額，依所得稅法規定，每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達3％以上時，依照上漲程度調整。

財政部指出，部分項目金額上次調整年度為113年度，115年度適用之平均消費者物價指數與113年度適用之指數相較，上漲4.13％，已達應調整標準，因此依規定調整。包括115年度每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元、標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元及調高課稅級距及退職所得定額免稅金額，民眾於116年5月申報115年度綜合所得稅時適用。

財政部舉例，租屋自住之單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬元、四口之家（租屋且扶養2名6歲以下子女）年薪168.5萬元，三代同堂（租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者及2名6歲以下子女）年薪218.35萬元，可免繳所得稅。