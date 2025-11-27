減輕負擔！696萬戶享減稅紅包 明年報稅「免綜所稅」門檻出爐
新減稅門檻出爐！行政院會今天拍板財政部最新減稅措施，包含調高2026年度免扣額以及稅率級距，讓民眾在2027年報稅時減輕負擔；單身租屋自住者年所得在64.4萬元以下免繳所得稅，雙薪家庭年所得在110.8萬以下免繳稅，租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得低於168.5萬元也免繳。
整體免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。
財政部今天報告「暖心減負擔：所得稅及貨物稅惠民措施」，宣布調高2026年度免扣額，及2026年度稅率級距等，減輕民眾在2027年時報稅負擔。
2026年度免扣額部分，將依物價指數調整，藉此反映生活成本，明年免稅額將提高4000元至10.1萬元，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額，單身調高5000元至13.6萬元，有配偶者提高1萬元至27.2萬元；薪資、身障特扣也提高至22.7萬元。
2026年度稅率級距調整方面，年所得逾59萬元者，經免稅額、扣除額及課稅級距調整，可減稅2萬元；年所得超過133萬元者，可減稅5萬元；年所得超過266萬元者，可減稅11萬元；年所得超過498萬元者，可減稅21萬元。整體免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。
換算下來，2026年報稅時，單身租屋自住上班族，年所得64.4萬元免繳所得稅；雙薪家庭租屋自住年所得110.8萬元以下也免繳所得稅；租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下無須繳稅。
至於三代同堂租屋自住者，若家中有1名70歲以上適用身障及長照扣除長者及2名6歲以下子女的家庭，年所得在218.35萬元也免繳稅；若屆時立院修法通過，長照扣除額將自12萬元提高至18萬元，門檻可望再放寬至年所得224.35萬元免繳稅。
財政部指出，近年政府持續推動租稅減免措施，於兼顧財政收入與租稅公平下，持續照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，鼓勵綠色消費並協助車輛及家電產業，建構優質暖心賦稅環境。
