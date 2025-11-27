免稅額度再調高 財政部：2023年已有44％家戶免稅、估可望再增加

行政院長卓榮泰27日在行政院會聽取財政部「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」報告後表示，強化世代照顧、減輕人民生活負擔、讓人民安居樂業，一直是政府當前重要施政。此外，財政部次長李慶華表示，近年不斷調整免稅額後，據統計2023年有將近44％的納稅義務人不需要繳稅的，也就是有超過300萬戶的納稅義務人，可免稅，預估在這次調整後將會再增加。

卓榮泰指出，自2018年以來，政府持續推動稅制優化及多項減稅措施。在所得稅部分，配合高齡化、少子女化及居住政策，加大減免稅優惠，包括提高長期照顧特別扣除額金額、擴大幼兒學前特別扣除額適用範圍、房屋租金支出改為特別扣除額等；同時提高各項扣除額額度，以照顧年長、育兒家庭及租屋族群；同時也配合物價指數，調整免稅額、扣除額及課稅級距等，讓國人對減稅有感。

卓榮泰表示，2025年通過的貨物稅減免措施，包含延長購買節能電器減徵貨物稅最高2千元實施期限至2029年底；自2026年1月1日起，無添加糖飲料及彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等4項家電不課稅；以及自2025年9月7日至2030年底購買新小型小客車、機車分別減徵貨物稅5萬元、2千元，加上延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元措施，合計可分別減徵10萬元及6千元。

卓榮泰說明，相關減稅措施有助減輕民眾負擔、促進節能減碳，具多重效益，請財政部加強宣導，持續朝「稅制優化、簡政便民」方向精進，讓民眾感受到政府照顧國人的用心。

至於在免稅家戶數，李慶華補充，這次的調整是按照物價指數調整，這次的調整包含免稅額、扣除額擊課稅級距調整，因此是包括所有納稅義務，基本上全部的申報戶有696萬戶都可受惠，至於個別部分有哪些是免繳稅的比例，這會因家戶年所得不一樣而有所變化，因此無法給出具體數字。

但以目前2023年在申報戶中有將近44％的納稅義務人不需要繳稅的，也就是有超過300萬戶的納稅義務人，在2023年的免稅扣除額、標準扣除額之下就可免繳稅，相相再經過這次的調整後，這個家戶比例可以再增加。