免稅額度再調高 財政部：2023年已有44％家戶免稅、估可望再增加

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
新台幣示意圖。聯合報記者林敬家／攝影
行政院長卓榮泰27日在行政院會聽取財政部「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」報告後表示，強化世代照顧、減輕人民生活負擔、讓人民安居樂業，一直是政府當前重要施政。此外，財政部次長李慶華表示，近年不斷調整免稅額後，據統計2023年有將近44％的納稅義務人不需要繳稅的，也就是有超過300萬戶的納稅義務人，可免稅，預估在這次調整後將會再增加。

卓榮泰指出，自2018年以來，政府持續推動稅制優化及多項減稅措施。在所得稅部分，配合高齡化、少子女化及居住政策，加大減免稅優惠，包括提高長期照顧特別扣除額金額、擴大幼兒學前特別扣除額適用範圍、房屋租金支出改為特別扣除額等；同時提高各項扣除額額度，以照顧年長、育兒家庭及租屋族群；同時也配合物價指數，調整免稅額、扣除額及課稅級距等，讓國人對減稅有感。

卓榮泰表示，2025年通過的貨物稅減免措施，包含延長購買節能電器減徵貨物稅最高2千元實施期限至2029年底；自2026年1月1日起，無添加糖飲料及彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等4項家電不課稅；以及自2025年9月7日至2030年底購買新小型小客車、機車分別減徵貨物稅5萬元、2千元，加上延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元措施，合計可分別減徵10萬元及6千元。

卓榮泰說明，相關減稅措施有助減輕民眾負擔、促進節能減碳，具多重效益，請財政部加強宣導，持續朝「稅制優化、簡政便民」方向精進，讓民眾感受到政府照顧國人的用心。

至於在免稅家戶數，李慶華補充，這次的調整是按照物價指數調整，這次的調整包含免稅額、扣除額擊課稅級距調整，因此是包括所有納稅義務，基本上全部的申報戶有696萬戶都可受惠，至於個別部分有哪些是免繳稅的比例，這會因家戶年所得不一樣而有所變化，因此無法給出具體數字。

但以目前2023年在申報戶中有將近44％的納稅義務人不需要繳稅的，也就是有超過300萬戶的納稅義務人，在2023年的免稅扣除額、標準扣除額之下就可免繳稅，相相再經過這次的調整後，這個家戶比例可以再增加。

相關新聞

行政院長卓榮泰27日在行政院會聽取財政部「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」報告後表示，強化世代照顧、減輕人民生活負擔...

明後年減稅大禮包來了

減稅大禮包來了，財政部將於今（27）日行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年、後年報稅都將享有減稅小確幸，以明年而...

退撫基金將再提前四年破產 試院：停砍公教年金 衝擊大

在野陣營擬聯手停砍公教年金，將衝擊退撫基金財務。考試院院長周弘憲昨（26）日表示，對年金改革踩煞車，不但退撫基金挹注款、...

土地重測面積減少 可退稅

過去地籍資料精準度不如現在，再加上數十年來地貌改變，部分中南部縣市啟動地籍圖重測作業。為保障納稅人權益，嘉義市財稅局提醒...

銷售飼料 有條件免營業稅

財政部北區國稅局表示，依營業稅法規定，營業人銷售飼料可免徵營業稅，但免徵營業稅的飼料必需要符合農業部飼料管理法的規定，若...

企業給付租金 應據實申報

不少企業為因應突發情況，會額外在廠外承租倉庫作為應急之用。財政部中區國稅局表示，企業承租倉庫給付租金，雖然倉庫地址並非登...

