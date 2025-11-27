快訊

明後年減稅大禮包來了

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

減稅大禮包來了，財政部將於今（27）日行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年、後年報稅都將享有減稅小確幸，以明年而言，包含調升基本生活費、提高長照扣除額，分別將有202萬戶、35萬戶納稅人受惠。

財政部表示，2025年基本生活費，每人將從21萬元提高至21.3萬元，每人多3,000元不課稅，預估受益戶數為202萬戶，增加減稅利益12億元。

另外在長照特別扣除額部分，則是從12萬提高到18萬元，增加6萬元，預估受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元，這部分仍待立法院通過，最快明年5月報稅適用 。

至於後年，因物價累計漲幅達標，後年申報明年綜所稅時，明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距等四大額度都將調升。

明年綜所稅免稅額將從現行9.7萬元，調升4,000元至10.1萬元；標準扣除額從13.1萬元調升5,000元至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）；薪資及身障扣除額分別上調9,000元至22.7萬元；另加上稅率級距調高，共將有696萬戶受惠，共減稅144億元。

除所得稅外，貨物稅方面，則涵蓋節能家電、車輛汰舊換新等多項惠民措施將延長或擴大適用，包括延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限至2029年12月31日；明年1月1日起，無糖飲料、彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等都將免徵貨物稅。

