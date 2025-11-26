快訊

土地重測面積減少 可退稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

過去地籍資料精準度不如現在，再加上數十年來地貌改變，部分中南部縣市啟動地籍圖重測作業。為保障納稅人權益，嘉義市財稅局提醒，土地因重測前界址重疊導致重測後登記面積減少，在確認溢繳地價稅後，可依法辦理退稅。

財部官員說明，司法院大法官釋字第625號解釋，針對「界址重疊」導致土地重測後面積減少，是過去課稅基礎不正確，此時溢繳的地價稅應退還。 官員提醒，依規定可回溯十年前的溢繳稅款。

嘉義市財稅局表示，地價稅是依土地面積、公告地價及稅率計算，土地登記面積錯誤的情形是發生在重測前，而於重測後才發現面積重疊有誤，稅捐機關會依納稅人申請或為釐清土地重測前的錯誤，函請土地所在地登記機關依重測前地籍圖確認土地面積，經查明所有權人確有溢繳地價稅情形後，可依稅捐稽徵法第28條規定辦理退稅。

