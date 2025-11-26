銷售飼料 有條件免營業稅

財政部北區國稅局表示，依營業稅法規定，營業人銷售飼料可免徵營業稅，但免徵營業稅的飼料必需要符合農業部飼料管理法的規定，若國稅局在執行查核實務時，發現營業人提不出相關證明，就會受到補稅處罰。

為支持農業發展，穩定畜牧及漁業產品供應，北區國稅局表示，營業人銷售飼料只要符合條件，即可免徵營業稅，包括辦妥飼料製造登記證或飼料輸入登記證，且登記證尚在有效期限內；符合經濟部公告飼料類國家標準；外包裝或容器標示內容足資證明是供飼料使用；其他相關交易文件等資料足資證明是供飼料使用；經農業部個案認定。

舉例來說，轄內甲公司經銷飼料業務，但其銷售產品無法提供符合飼料管理法規定的飼料相關證明文件，就不符合免稅規定，經國稅局查獲2023年間應開立應稅發票，銷售額合計180萬元，誤開立免稅發票，核有漏稅情事，依營業稅規定補徵營業稅額9萬元及裁處罰鍰。