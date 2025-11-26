快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

企業給付租金 應據實申報

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

不少企業為因應突發情況，會額外在廠外承租倉庫作為應急之用。財政部中區國稅局表示，企業承租倉庫給付租金，雖然倉庫地址並非登記營業地，仍應據實申報租金支出，並依規定扣繳稅款及申報扣繳憑單。

舉例來說，甲公司2018年以自有房屋登記為營業地址，自2019年起至2022年底，以負責人名義向個人房東承租倉庫供甲公司營業使用，每月租金20萬元由甲公司支付，但相關支出並未依所得稅法規定在期限內扣繳稅款及申報憑單。

遭國稅局查獲後，除限期要求甲公司的扣繳義務人補繳扣繳稅款90萬餘元、並補報租賃所得扣繳憑單，並依同法裁處罰鍰28萬餘元。

依規定，給付租金若未依法扣繳所得稅款，除通知限期補繳及補報扣繳憑單並依法處罰，其給付金額仍可依相關規定核實認定。

另外，國稅局也提醒，營利事業、機關團體等扣繳單位承租房屋，如約定由承租人代出租人負擔扣繳稅款及全民健保補充保費者，這筆代扣繳稅款及補充保費視同租金，應併入給付租金計算給付總額，辦理扣繳稅款及憑單申報。

國稅局解釋，租賃雙方如約定由房客代房東履行某項納稅義務，或代房東支付租賃財產的修理維持或擴建費用，或代房東履行其他債務，則房客因履行這項約定條件而支付代價，實際上是租賃財產權利的代價，與支付現金租金性質完全相同，都必須辦理扣繳。

對房東而言，國稅局則提醒，個人如有出租房屋，無論是供個人住家使用，或是供營利事業使用，皆應誠實申報租賃收入，如同一地點分別出租與多個承租人使用，則應將全部租金收入合計，核實申報個人綜合所得稅。

延伸閱讀

桃園觀音區2.1億元回饋金怎麼用？議員批市府巧立名目

三類營業人 優先稽查發票

幫小孩購屋 有條件免贈與稅

偷換概念？政院版財劃法出爐 學者批苛待地方：中央更集權更集錢

相關新聞

退撫基金將再提前四年破產 試院：停砍公教年金 衝擊大

在野陣營擬聯手停砍公教年金，將衝擊退撫基金財務。考試院院長周弘憲昨（26）日表示，對年金改革踩煞車，不但退撫基金挹注款、...

土地重測面積減少 可退稅

過去地籍資料精準度不如現在，再加上數十年來地貌改變，部分中南部縣市啟動地籍圖重測作業。為保障納稅人權益，嘉義市財稅局提醒...

銷售飼料 有條件免營業稅

財政部北區國稅局表示，依營業稅法規定，營業人銷售飼料可免徵營業稅，但免徵營業稅的飼料必需要符合農業部飼料管理法的規定，若...

企業給付租金 應據實申報

不少企業為因應突發情況，會額外在廠外承租倉庫作為應急之用。財政部中區國稅局表示，企業承租倉庫給付租金，雖然倉庫地址並非登...

國人長期持有不動產成趨勢 上半年持有逾五年房地合一稅者比重逾四成

據財政部公布的房地合一稅統計，今年上半年房地合一稅繳納20%稅率的比例高達41.95%，超越持有不到五年繳納房地合一稅的...

防止房地產被騙偷過戶 基隆12月起地籍、稅籍異動通知可一次申請

房地產詐騙案頻傳，基隆市自12月1日啟動 「地籍+稅籍異動即時通」，只要跑一趟一次申請，就能同時開啟地籍及稅籍通知雙服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。