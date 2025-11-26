企業給付租金 應據實申報

不少企業為因應突發情況，會額外在廠外承租倉庫作為應急之用。財政部中區國稅局表示，企業承租倉庫給付租金，雖然倉庫地址並非登記營業地，仍應據實申報租金支出，並依規定扣繳稅款及申報扣繳憑單。

舉例來說，甲公司2018年以自有房屋登記為營業地址，自2019年起至2022年底，以負責人名義向個人房東承租倉庫供甲公司營業使用，每月租金20萬元由甲公司支付，但相關支出並未依所得稅法規定在期限內扣繳稅款及申報憑單。

遭國稅局查獲後，除限期要求甲公司的扣繳義務人補繳扣繳稅款90萬餘元、並補報租賃所得扣繳憑單，並依同法裁處罰鍰28萬餘元。

依規定，給付租金若未依法扣繳所得稅款，除通知限期補繳及補報扣繳憑單並依法處罰，其給付金額仍可依相關規定核實認定。

另外，國稅局也提醒，營利事業、機關團體等扣繳單位承租房屋，如約定由承租人代出租人負擔扣繳稅款及全民健保補充保費者，這筆代扣繳稅款及補充保費視同租金，應併入給付租金計算給付總額，辦理扣繳稅款及憑單申報。

國稅局解釋，租賃雙方如約定由房客代房東履行某項納稅義務，或代房東支付租賃財產的修理維持或擴建費用，或代房東履行其他債務，則房客因履行這項約定條件而支付代價，實際上是租賃財產權利的代價，與支付現金租金性質完全相同，都必須辦理扣繳。

對房東而言，國稅局則提醒，個人如有出租房屋，無論是供個人住家使用，或是供營利事業使用，皆應誠實申報租賃收入，如同一地點分別出租與多個承租人使用，則應將全部租金收入合計，核實申報個人綜合所得稅。