退撫基金將再提前四年破產 試院：停砍公教年金 衝擊大

在野陣營擬聯手停砍公教年金，將衝擊退撫基金財務。考試院院長周弘憲昨（26）日表示，對年金改革踩煞車，不但退撫基金挹注款、投資收益都會減少，基金用罄時間還會再提前四年，「洞會變得更大」，無論對退休或現職人員都不是好事。

他並指出，國家各職類別退休制度潛藏債務仍高達20兆，財源從哪裡來，各界應嚴肅面對，避免債留後代。

周弘憲上述提到停砍公教年金將使退撫基金「再」提前四年破產，是指在最新精算報告推估破產年限基礎上，再往前四年破產。換言之，停砍年金將使公務人員退撫基金估計提前至2041年、教育人員退撫基金提前至2038年破產。

考試院昨日舉行媒體茶敘。銓敘部長施能傑說明，2023年7月新任公教人員已加入新制度、及過去以來不足額提撥，都已造成退撫基金提前破產。現在再加上停砍年金，財務的洞會更大。

「如果沒有年改，退撫基金2031年就會歸零。」周弘憲表示，退撫新制從1995年起就沒有足額提撥，繳費和收益不足以支撐給付，至今基金已累積2.96兆元的潛藏債務，這是跨世代須共同承擔的歷史共業。近年退撫基金財務改善，是年改帶來的成果，將節省經費挹注回基金，擴大了本金，配合投資績效提升賺了更多的收益。

周弘憲強調，即使推動年改，退撫基金仍會在20多年後用罄。若立法院的修法通過，讓年改踩剎車，基金用罄時間還會再提前四年。而擴大的資金缺口如果要求政府填補，因為缺乏預算法和財政紀律法規定的「彌補資金來源」，及財劃法規定的「相對收入來源」，又可能引發行政院提出違憲爭論。

他提及，最近朝野政黨都在修改勞工保險條例，確立政府的最後支付責任，這就是一個嚴肅的議題，政府解決軍公教勞農和國民年金的潛藏債務，每年究竟要花多少錢才夠？在不排擠其他支出前提下，錢又該從哪裡來？如果沒有另覓財源，未來無論誰執政都會焦頭爛額，納稅人負擔也會非常沈重。

他認為，政府每年撥補公保、軍公教退撫，同時也在撥補勞保，已經很吃力，但國家的潛藏債務仍高達20兆。在還沒提出財務改善方案前，實不宜修法擴大支出，讓問題更難解決。