國人長期持有不動產成趨勢 上半年持有逾五年房地合一稅者比重逾四成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
財政部公布的房地合一稅統計，今年上半年房地合一稅繳納20%稅率的比例高達41.95%，超越持有不到五年繳納房地合一稅的29.9%，顯示持有超過五年的交易成為市場主流。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，一方面是20%稅率划算且完整經歷這波漲勢，另一方面短期房市狀況不景氣，短期交易獲利不易也可能是原因之一，讓持有五年轉售者比重提高許多。

曾敬德表示，這波漲勢有兩個時間點，包括疫情後的通膨與造價大幅上漲，帶動房價走揚，之後則是新青安政策後房市出現一波熱潮，加上股市不斷走高的支撐下，持有滿五年的屋主幾乎都參與到完整的房價波段漲幅。

另外，曾敬德指出，而持有滿五年的房地合一稅稅率又降到20%、且持有時間又相對划算下，等到下一個稅率級距又得多5年時間，因此看到房地合一稅稅率20%是比例最高的族群。

至於10%稅率的也攀至歷史新高的3.16%，無應繳稅額上半年的比例也高達23%。

據財政部公布的房地合一稅資料統計，今年上半年房地合一稅繳納20%稅率的比例高達41.95%，超越持有不到五年繳納房地合一稅的29.9%，顯示持有超過5年的交易成為市場主流。信義房屋不動產企研室提供
