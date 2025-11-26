防止房地產被騙偷過戶 基隆12月起地籍、稅籍異動通知可一次申請

房地產詐騙案頻傳，基隆市自12月1日啟動 「地籍+稅籍異動即時通」，只要跑一趟一次申請，就能同時開啟地籍及稅籍通知雙服務，可指定家人、親友，提醒異動情況避免遭到詐騙。

市府地政處表示，過去地籍、稅籍異動即時通服務要跑二趟分別辦理，現在免奔波，一站式服務整，民眾只要著國民身分證到地政事務所或稅務局，就能一次申辦2項通知服務，簡化行政流程。

地政處處長謝旻成表示，這項服務的重點是即時預警，當名下不動產發生買賣、贈與、拍賣、抵押權、查封等13種類型的登記異動，「地籍異動即時通系統」會在「收件時通知」、「異動完成再通知」，通知方式可選擇簡訊或Email，也可指定家人、親友一起守護；而「稅籍異動即時通系統」則是在申報土地增值稅或契稅收件時，以簡訊、Email或LINE推播通知（需綁定進階會員）。

地政事務所主任張乃文指出，不動產詐騙金額動輒百萬、上千萬，絕對不能掉以輕心。地所採用三大防護措施，一強化身分查核：杜絕偽造證件趁隙作怪；二高風險個案主動關懷：可疑狀況早一步提醒；三與警政單位密切合作：第一時間攔阻可疑交易。另外，地所還有「住址隱匿」與「指定送達處所」2項服務，可減少被騙機會。